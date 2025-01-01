Меню
Бу-ра-ти-но!
Киноафиша Бу-ра-ти-но!

Спектакль Бу-ра-ти-но!

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О спектакле

Мюзикл для всей семьи «Буратино»

Детский мюзикл «Буратино» обещает увлекательное путешествие в мир фантазии и волшебства. Старому столяру Джузеппе, известному под прозвищем Сизый Нос, в руки попадает загадочное полено. При первых же попытках его тесать, полено начинает издавать человеческие звуки. Восхищённый, Джузеппе решает отнести его своему другу, бывшему шарманщику Карло.

Сюжет спектакля основан на повести Алексея Толстого «Золотой ключик», которая является литературной обработкой знаменитой сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». Режиссёр Тереза Дурова привнесла в историю уникальный подход, поместив действие в атмосферу Венеции во время карнавала.

Звуки карнавала и герои

На фоне карнавальной суеты звучит прекрасная музыка, доносящаяся с моста, где играет оркестр. Зрители встретят знакомых героев: Буратино, Мальвину, Пьеро, Карабаса Барабаса, Дуремара и Черепаху Тортиллу. Каждый из них оказывается среди масок комедии дель арте, которая задает свои законы в сценическом пространстве.

Почему стоит посмотреть?

Но «Бу-ра-ти-но!» — это не просто история о приключениях деревянной куклы. Это специфический взгляд на волшебную природу самого театра, который создает удивительное настроение и погружает зрителей в магию искренних эмоций.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Константин Раскатов
Ранэль Богданов
Борис Рывкин
Константин Лещенко
Павел Повалихин

Купить билет на спектакль Бу-ра-ти-но!

Помощь с билетами
Март
Май
Июнь
28 марта суббота
12:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
15:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
29 марта воскресенье
12:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
15:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
1 мая пятница
14:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
17:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
2 мая суббота
12:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
15:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
6 июня суббота
12:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
15:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
7 июня воскресенье
12:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽
15:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 600 ₽

