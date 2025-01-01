Меню
BTS Mikrokosmos
Билеты от 3500₽
Киноафиша BTS Mikrokosmos

BTS Mikrokosmos

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Энергия k-pop в симфоническом шоу

Симфоническое мультимедийное шоу «BTS MIKROKOSMOS» проходит в театре «Одеон» в Москве. Это уникальное событие объединяет музыку и визуальные эффекты, создавая незабываемый опыт для зрителей.

Знакомство с BTS

BTS — одна из самых популярных и влиятельных групп в мире k-pop. За свою карьеру они выпустили множество хитов, таких как «Dynamite», «Butter», «Boy With Luv», «Fake Love» и «Mic Drop». Музыка этой группы имеет огромную фан-базу и признание во всем мире.

Что вас ждет на шоу

Шоу «BTS MIKROKOSMOS» обещает уникальное сочетание живой симфонической музыки и захватывающих мультимедийных визуальных эффектов. Это событие предназначено для широкой аудитории, включая детей от шести лет. Каждое выступление нацелено на создание атмосферы, наполненной энергией и яркими эмоциями.

Событие для фанатов

Для настоящих поклонников k-pop это событие станет настоящим праздником. Симфоническая интерпретация популярных хитов BTS не только подчеркивает их музыкальное наследие, но и открывает новые грани творчества группы.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу в театре «Одеон»!

Купить билет на концерт BTS Mikrokosmos

Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 3500 ₽

Фотографии

BTS Mikrokosmos BTS Mikrokosmos BTS Mikrokosmos BTS Mikrokosmos BTS Mikrokosmos

