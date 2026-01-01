«Кощей. Тайна живой воды»
БСО/ Арсентий Ткаченко
Билеты от 5000₽
12+
О концерте

Звучание времени: Рахманинов и Шостакович в одном концерте

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучат произведения двух гениев русской классической музыки: Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

Концерт для фортепиано с оркестром № 3

Погрузитесь в мир страстной музыки Сергея Рахманинова. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч. 30 — это произведение, наполненное эмоциональной глубиной и виртуозными пассажами. Премьеру этого концерта Рахманинов дал в 1909 году в Нью-Йорке, и с тех пор он стал одним из самых популярных и исполняемых концертов в мире.

Симфония № 5

Второй частью вечера станет Симфония № 5 ре минор, соч. 47 Дмитрия Шостаковича. Это произведение, написанное в 1937 году, считается одним из ключевых в Его творчестве. Симфония была создана в ответ на критику и стала символом надежды и борьбы. Трагические и ликующие мотивы пересекаются в этой мощной симфонии, оставляя слушателям глубокое впечатление.

Уникальная возможность

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классической музыки в исполнении talented музыкантов. Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным, погружающим вас в богатый мир звуков и эмоций.

Июнь
3 июня среда
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 5000 ₽

