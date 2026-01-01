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БСО / Арсентий Ткаченко / Елена Таросян
Билеты от 1300₽
Киноафиша БСО / Арсентий Ткаченко / Елена Таросян

БСО / Арсентий Ткаченко / Елена Таросян

12+
Возраст 12+
Билеты от 1300₽

О концерте

Музыкальные вечера в Концертном зале им. Чайковского

Концертный зал им. Чайковского приглашает вас насладиться выдающимися произведениями классической музыки. В программе вечера - три шедевра, которые являются важными вехами в музыкальной культуре.

Брамс и вариации

Первым произведением станет «Вариации на тему Гайдна для оркестра, соч. 56a» Иоганнеса Брамса. Это одно из самых известных сочинений композитора, которое демонстрирует его мастерство в разработке темы и вариации, сочетая элементы классической формы с яркими эмоциональными акцентами.

Моцарт и его концерт

Далее зрители смогут услышать «Концерт № 3 для скрипки с оркестром соль мажор, KV 216» Вольфганга Амадея Моцарта. Это произведение впечатляет не только виртуозностью скрипичной партии, но и гармоничным взаимодействием с оркестром. Моцарт создал его в юные годы, и он до сих пор остается одним из самых популярных концертов в репертуаре скрипачей.

Симфония Малера

Завершит концерт Симфония № 4 Густава Малера (редакция 1911 года), в которой гармонично сочетаются традиционные симфонические формы и выразительная лирическая мелодия. Эта симфония отличается своим светлым настроением и философским подтекстом, раскрывая перед слушателями мир детских сновидений.

Не упустите возможность насладиться этим выдающимся концертом и прикоснуться к шедеврам классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт БСО / Арсентий Ткаченко / Елена Таросян

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Октябрь
3 октября суббота
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 1300 ₽

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