Брукнер. Девятая симфония

Вечер музыки Антона Брукнера в Петрикирхе

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко

Комментарии к программе – музыковед Елена Истратова

Программа концерта

В программе вечera прозвучит:

Антон Брукнер – Симфония № 9 ре минор

О композиторе

Имя Антона Брукнера, австрийского композитора, органиста и педагога, до сих пор не так хорошо известно широкому кругу слушателей, как имена его великих современников – Ференца Листа, Рихарда Вагнера и Иоганнеса Брамса. Хотя творческое наследие Брукнера включает не только симфонии, но и духовные произведения, важно отметить, что его симфонии занимают центральное место в мировой музыкальной культуре.

Симфония № 9

Девятая симфония Брукнера – это лебединая песнь композитора, которая была посвящена "возлюбленному Богу". Сочиненная в поздний период его творчества, она отражает мудрость мироздания и величие человеческого духа. Брукнер создал свое первое значительное сочинение только в возрасте около сорока лет и получил признание лишь в шестьдесят, что делает его путь поистине вдохновляющим.

Интересные факты

Симфонии Брукнера могут быть охарактеризованы как масштабные музыкальные полотна, которые сочетают в себе элементы церковной музыки, барочных традиций и симфонического наследия Бетховена и Шуберта. Многие его произведения устремлены в будущее, открывая новые горизонты в области "абсолютной", непрограммной музыки.

Продолжительность

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут.