Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брукнер. Девятая симфония
Киноафиша Брукнер. Девятая симфония

Брукнер. Девятая симфония

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыки Антона Брукнера в Петрикирхе

Исполнители:

  • Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
  • Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко
  • Комментарии к программе – музыковед Елена Истратова

Программа концерта

В программе вечera прозвучит:

  • Антон Брукнер – Симфония № 9 ре минор

О композиторе

Имя Антона Брукнера, австрийского композитора, органиста и педагога, до сих пор не так хорошо известно широкому кругу слушателей, как имена его великих современников – Ференца Листа, Рихарда Вагнера и Иоганнеса Брамса. Хотя творческое наследие Брукнера включает не только симфонии, но и духовные произведения, важно отметить, что его симфонии занимают центральное место в мировой музыкальной культуре.

Симфония № 9

Девятая симфония Брукнера – это лебединая песнь композитора, которая была посвящена "возлюбленному Богу". Сочиненная в поздний период его творчества, она отражает мудрость мироздания и величие человеческого духа. Брукнер создал свое первое значительное сочинение только в возрасте около сорока лет и получил признание лишь в шестьдесят, что делает его путь поистине вдохновляющим.

Интересные факты

Симфонии Брукнера могут быть охарактеризованы как масштабные музыкальные полотна, которые сочетают в себе элементы церковной музыки, барочных традиций и симфонического наследия Бетховена и Шуберта. Многие его произведения устремлены в будущее, открывая новые горизонты в области "абсолютной", непрограммной музыки.

Продолжительность

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут.

Купить билет на концерт Брукнер. Девятая симфония

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
19 ноября среда
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 500 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах. Концерт в соборе
6+
Классическая музыка
Орган при свечах. Концерт в соборе
15 января в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
7 ноября в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
28 октября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше