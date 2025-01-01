Спектакль Брух. Сюита. 598 тактов. Озорные частушки. Театр балета Л. Якобсона

Вечер одноактных балетов в Александринском театре

БРУХ. СЮИТА

Премьера. Одноактный балет.

Музыка: Карл Филипп Эммануил Бах

Хореография: Игорь Булыцын

Художник-постановщик: Альона Пикалова

Художник по свету: Сергей Васильев

Балетмейстер Игорь Булыцын выбрал для своей постановки два произведения выдающегося немецкого композитора-романтика Макса Бруха: фрагменты «Сюиты для оркестра на русские народные мелодии» (ор.79b) и «Шведские танцы» (ор.63). Эта постановка в неоклассическом стиле рассчитана на семерых солистов, давая им уникальную возможность продемонстрировать не только виртуозное владение техникой, но и наделить своих героев индивидуальностью и характером.

598 ТАКТОВ

Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший балетный спектакль» (2024). Одноактный балет.

Хореография: Вячеслав Самодуров

Музыка: Карл Филипп Эммануил Бах

Художник-постановщик: Елена Трубецкова

Художник по свету: Сергей Васильев

Балет «598 тактов» стал второй работой Вячеслава Самодурова в Театре балета имени Леонида Якобсона. Он был удостоен «Золотого софита» как лучший балетный спектакль 2024 года и совсем недавно хореограф получил «Золотую Маску» за эту постановку. Название произведения обусловлено количеством тактов музыкального материала, выбранного автором. В балете отсутствует конкретный сюжет; вместо этого хореограф размышляет о материальном и духовном мире человека.

ОЗОРНЫЕ ЧАСТУШКИ

Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший балетный спектакль» (2023). Одноактный балет.

Музыка: Родион Щедрин

Хореография: Вячеслав Самодуров

Художник-постановщик: Анастасия Нефёдова

Художник по свету: Сергей Васильев

В репертуаре Театра балета имени Леонида Якобсона «Озорные частушки» появились в декабре 2022 года. Премьера состоялась на фестивале в честь 90-летия Родиона Щедрина, чей инструментальный концерт вдохновил хореографа на создание остроумного и яркого спектакля. Балетные критики отмечают, что персонажи спектакля тонко чувствуют природу русского характера и менталитета, а также современные уличные ритмы и моду.

О театре имени Якобсона

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона был основан более полувека назад и занимает особое место в театральной жизни страны. Его репертуар сочетает классические постановки и самобытные сочинения выдающегося русского хореографа XX века. Уникальный художественный коллектив много раз становился лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и престижной европейской балетной Премии Тальони.