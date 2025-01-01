Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брух. Сюита. 598 тактов. Озорные частушки. Театр балета Л. Якобсона
Киноафиша Брух. Сюита. 598 тактов. Озорные частушки. Театр балета Л. Якобсона

Спектакль Брух. Сюита. 598 тактов. Озорные частушки. Театр балета Л. Якобсона

Постановка
Театр балета имени Леонида Якобсона 16+
Продолжительность 2 часа, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечер одноактных балетов в Александринском театре

БРУХ. СЮИТА

Премьера. Одноактный балет.

Музыка: Карл Филипп Эммануил Бах

Хореография: Игорь Булыцын

Художник-постановщик: Альона Пикалова

Художник по свету: Сергей Васильев

Балетмейстер Игорь Булыцын выбрал для своей постановки два произведения выдающегося немецкого композитора-романтика Макса Бруха: фрагменты «Сюиты для оркестра на русские народные мелодии» (ор.79b) и «Шведские танцы» (ор.63). Эта постановка в неоклассическом стиле рассчитана на семерых солистов, давая им уникальную возможность продемонстрировать не только виртуозное владение техникой, но и наделить своих героев индивидуальностью и характером.

598 ТАКТОВ

Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший балетный спектакль» (2024). Одноактный балет.

Хореография: Вячеслав Самодуров

Музыка: Карл Филипп Эммануил Бах

Художник-постановщик: Елена Трубецкова

Художник по свету: Сергей Васильев

Балет «598 тактов» стал второй работой Вячеслава Самодурова в Театре балета имени Леонида Якобсона. Он был удостоен «Золотого софита» как лучший балетный спектакль 2024 года и совсем недавно хореограф получил «Золотую Маску» за эту постановку. Название произведения обусловлено количеством тактов музыкального материала, выбранного автором. В балете отсутствует конкретный сюжет; вместо этого хореограф размышляет о материальном и духовном мире человека.

ОЗОРНЫЕ ЧАСТУШКИ

Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший балетный спектакль» (2023). Одноактный балет.

Музыка: Родион Щедрин

Хореография: Вячеслав Самодуров

Художник-постановщик: Анастасия Нефёдова

Художник по свету: Сергей Васильев

В репертуаре Театра балета имени Леонида Якобсона «Озорные частушки» появились в декабре 2022 года. Премьера состоялась на фестивале в честь 90-летия Родиона Щедрина, чей инструментальный концерт вдохновил хореографа на создание остроумного и яркого спектакля. Балетные критики отмечают, что персонажи спектакля тонко чувствуют природу русского характера и менталитета, а также современные уличные ритмы и моду.

О театре имени Якобсона

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона был основан более полувека назад и занимает особое место в театральной жизни страны. Его репертуар сочетает классические постановки и самобытные сочинения выдающегося русского хореографа XX века. Уникальный художественный коллектив много раз становился лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и престижной европейской балетной Премии Тальони.

Купить билет на спектакль Брух. Сюита. 598 тактов. Озорные частушки. Театр балета Л. Якобсона

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
20 ноября четверг
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 500 ₽

В ближайшие дни

Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
6+
Иммерсивный
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
2 декабря в 11:15 «Взаперти» на Казначейской
от 5600 ₽
Квест «Звездные воины»
6+
Иммерсивный
Квест «Звездные воины»
23 ноября в 19:40 «Взаперти» в Соляном
от 6700 ₽
Квест «Магия вне Хогвартса»
6+
Иммерсивный
Квест «Магия вне Хогвартса»
8 ноября в 12:40 «Взаперти» на Казанской
от 6700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше