Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Броненосец «Потёмкин» - 100 лет
Билеты от 400₽
Киноафиша «Броненосец «Потёмкин» - 100 лет

«Броненосец «Потёмкин» - 100 лет

Показ немого фильма с новым музыкальным сопровождением в концертном зале «Зарядье» 6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

К 100-летию фильма Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин»

В 2025 году мир отметит столетие премьеры одного из величайших фильмов в истории кинематографа — «Броненосец «Потёмкин» Сергея Эйзенштейна. Этот шедевр немого кино за век своего существования стал ярким образцом музыкального сопровождения и вызвал множество интерпретаций.

К юбилею фильма Союз композиторов России в сотрудничестве с Эйзенштейн-центром и Центром киномузыки Московской консерватории объявил опен-колл на создание новых музыкальных сопровождений. Возглавил жюри проекта известный киновед и глава Эйзенштейн-центра Наум Клейман.

Конкурс для композиторов

Участникам конкурса предоставили широкие возможности в выборе инструментов — от соло до камерного оркестра. Главный критерий при отборе лауреатов — оригинальность и уместность инструментального решения. По итогам отбора победителями стали три композитора Союза, а лучшей работой в номинации «Камерный оркестр» была признана музыка Екатерины Хмелевской из Москвы.

Екатерина Хмелевская: композитор с многогранным талантом

Екатерина Хмелевская известна как автор как рок-композиций в группе «Проект «3×3», так и академической музыки. В Нижнем Новгороде состоялась премьера её оперы-байопика «Подводные крылья», посвященной судьбе советского учёного и изобретателя Ростислава Алексеева. Режиссёр-постановщик — Ася Желвакова. На сегодняшний день Хмелевская активно создаёт вокальные и хоровые произведения, музыку для кино и мультфильмов, а также мультимедийные электроакустические композиции.

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, его реализация станет важным событием в культурной жизни страны.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
19 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
The Marshmallows
18+
Рок-н-ролл
The Marshmallows
29 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Мировые хиты мюзиклов и кинофильмов с органом
12+
Классическая музыка Неоклассика
Мировые хиты мюзиклов и кинофильмов с органом
5 октября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше