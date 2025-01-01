«Броненосец «Потёмкин» - 100 лет

К 100-летию фильма Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин»

В 2025 году мир отметит столетие премьеры одного из величайших фильмов в истории кинематографа — «Броненосец «Потёмкин» Сергея Эйзенштейна. Этот шедевр немого кино за век своего существования стал ярким образцом музыкального сопровождения и вызвал множество интерпретаций.

К юбилею фильма Союз композиторов России в сотрудничестве с Эйзенштейн-центром и Центром киномузыки Московской консерватории объявил опен-колл на создание новых музыкальных сопровождений. Возглавил жюри проекта известный киновед и глава Эйзенштейн-центра Наум Клейман.

Конкурс для композиторов

Участникам конкурса предоставили широкие возможности в выборе инструментов — от соло до камерного оркестра. Главный критерий при отборе лауреатов — оригинальность и уместность инструментального решения. По итогам отбора победителями стали три композитора Союза, а лучшей работой в номинации «Камерный оркестр» была признана музыка Екатерины Хмелевской из Москвы.

Екатерина Хмелевская: композитор с многогранным талантом

Екатерина Хмелевская известна как автор как рок-композиций в группе «Проект «3×3», так и академической музыки. В Нижнем Новгороде состоялась премьера её оперы-байопика «Подводные крылья», посвященной судьбе советского учёного и изобретателя Ростислава Алексеева. Режиссёр-постановщик — Ася Желвакова. На сегодняшний день Хмелевская активно создаёт вокальные и хоровые произведения, музыку для кино и мультфильмов, а также мультимедийные электроакустические композиции.

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, его реализация станет важным событием в культурной жизни страны.