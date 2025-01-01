Меню
Бродячие собаки
Киноафиша Бродячие собаки

Спектакль Бродячие собаки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Бродячие собаки»: Фантасмагория о счастье и понимании

Музыкально-драматический театр «Мосты» представляет новый спектакль «Бродячие собаки» — фантасмагорию, основанную на произведениях выдающихся представителей Серебряного века. Это яркое театральное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу творчества и духовных исканий тех, кто оставил неизгладимый след в культуре.

Место действия: Подвал «Бродячая собака»

Действие спектакля проходит в уникальном пространстве — подвале «Бродячая собака», который стал символом уюта для знаменитых поэтов, писателей, художников и музыкантов. Здесь они находили тепло, понимание и, что немаловажно, вдохновение. Этот подвал стал местом, где творцы могли быть по-настоящему счастливы, подобно «бродячим собакам», которые наконец нашли свой дом.

Творческий коллектив

Спектакль создан талантливой командой театра «Мосты», которая известна своими оригинальными постановками и нестандартным подходом к классическим текстам. Режиссура, музыкальное оформление и сценография соединяются в единую гармоничную композицию, которая позволит зрителям увидеть знакомые имена в новом свете.

Интересные факты

  • Серебряный век — это не только эпоха в русской литературе, но и время, когда искусство стремилось к свободе и новаторству.
  • Подвал «Бродячая собака» действительно стал местом встреч и обсуждений для многих великих умов того времени.
  • Спектакль «Бродячие собаки» включает в себя как известные, так и менее популярные произведения, что делает его интересным для широкой аудитории.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир творчества и понимания. «Бродячие собаки» ждут вас!

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
19:30 от 1200 ₽

