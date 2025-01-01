Меню
Бродячие собаки
Киноафиша Бродячие собаки

Спектакль Бродячие собаки

16+
Режиссер Сергей Скоморохов
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Бродячие собаки»: фантасмагория по произведениям поэтов Серебряного века

«Бродячие собаки» — это не просто спектакль; это фантасмагория и фарс, вдохновленные произведениями поэтов и писателей Серебряного века. На сцене развернется захватывающая картина, полная бурных споров, романтических встреч и творческих озарений.

Место встречи творцов

В подвале «Бродячей собаки» собираются поэты, художники и музыканты в поисках вдохновения. Это уникальное пространство становится их домом, местом, где они могли быть по-настоящему счастливы — как бродячие собаки, нашедшие теплый уголок.

Творческая атмосфера

Спектакль предлагает зрителям стать свидетелями уникальной атмосферы, где пересекаются судьбы различных личностей. Узнайте, как великая литература и искусство взаимодействуют друг с другом и как это отражается на жизни тех, кто творит.

Неизбежные недопонимания

Однако, как показывает жизнь, не всегда окружение понимает стремление творцов. Спектакль «Бродячие собаки» погружает зрителей в мир, где искусство и реальность переплетаются, создавая неповторимые моменты и масштабные эмоции.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного спектакля! Вас ожидает не только захватывающее действие, но и глубокое погружение в эпоху, когда каждый звук и каждое слово имели значение.

