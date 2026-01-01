Спектакль Бродячая собака

Спектакль о легендарном месте Петербурга в Театре имени Ермоловой

В Театре имени Ермоловой состоится долгожданная премьера спектакля Леры Сурковой «Бродячая собака». Это постановка, посвященная культовому месту начала XX века — «Подвалу бродячей собаки» в Петербурге, где встречались поэты-модернисты, художники и актёры.

Легенды и современность

В спектакле оживают такие легендарные личности, как Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Осип Мандельштам, Андрей Бальмонт и Владимир Маяковский. Эти выдающиеся деятели искусства были не просто знакомыми, а представителями целой эпохи в литературе и искусстве.

Команда постановки

Режиссёр Лера Суркова,ёпродолжает исследовать темы, которые волнуют зрителей. В спектакле участвуют талантливые актёры: Илья Винс, Игнат Елатомцев и Соня Ардова. Каждый из них привносит в проект свою уникальную энергетику и художественное видение.

Ознакомление с историей

«Подвал бродячей собаки» стал символом свободы мысли и творчества, о котором говорят и сегодня. Спектакль — это не только танец с историей, но и возможность увидеть, как взаимодействие артистов может поменять восприятие мира. Поддержите их на сцене и убедитесь сами, каким важным местом была эта площадка для тогдашнего искусства.