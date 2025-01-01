Спектакль «Бродячая собака» возвращается

Истории богемы, интеллектуалов и поэтов Серебряного века в Особняке Брюллова

Санкт-Петербург, начало 1910-х годов. В это время город становится центром интеллектуальной жизни России. Богема, поэты и художники собираются в уютных кафе, обсуждая искусство, философию и, конечно, любовь. На сцене — имена, которые вошли в историю: Гумилёв, Ахматова, Кузьмин, Князев, Судейкин, Кульбин, Северянин, Хлебников, Бурлюк. Некоторые из них стали культовыми фигурами, о других забыли. Но почему так происходит?

Спектакль без лжи

«И что же дальше?» — так называется новый спектакль, который погружает зрителей в атмосферу той эпохи. Это не просто постановка, а настоящая хроника, где каждый персонаж рассказывает свою историю. Здесь нет ни капли лжи, только интересные факты и увлекательные истории о жизни и творчестве великих поэтов.

Что ждать зрителю?

Зрители смогут не только насладиться артистичной игрой, но и услышать о том, как складывались судьбы этих выдающихся людей. Какие события предшествовали созданию их произведений? Какие страсти и конфликты разгорались в их сердцах? Каждый зритель найдет что-то близкое и значимое для себя.

До встречи на спектакле!