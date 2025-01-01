Бродвейская история

Программа Гершвин. Кубинская увертюра Адамс. Фанфары «Короткая поездка на быстрой машине» Копленд. Концерт для кларнета с оркестром Бернстайн. Увертюра к оперетте «Кандид» Корнгольд. Сюита из музыки к комедии У. Шекспира «Много шума из ничего», ор.11 Бернстайн. Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» Яркие огни ночного Бродвея увлекут вас в волшебный мир театра, где возможно всё! Праздничное шествие по шоу-бульвару с ритмами маракасов в Кубинской увертюре Гершвина, джазовым звучанием кларнета в Концерте Копленда и пылким духом Латинской Америки в симфонических танцах Бернстайна. Участники Уральский академический филармонический оркестр Носова Любовь Нечаев Юрий (кларнет)