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Бродвейская история
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Бродвейская история

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О концерте/спектакле

Программа Гершвин. Кубинская увертюра Адамс. Фанфары «Короткая поездка на быстрой машине» Копленд. Концерт для кларнета с оркестром Бернстайн. Увертюра к оперетте «Кандид» Корнгольд. Сюита из музыки к комедии У. Шекспира «Много шума из ничего», ор.11 Бернстайн. Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» Яркие огни ночного Бродвея увлекут вас в волшебный мир театра, где возможно всё! Праздничное шествие по шоу-бульвару с ритмами маракасов в Кубинской увертюре Гершвина, джазовым звучанием кларнета в Концерте Копленда и пылким духом Латинской Америки в симфонических танцах Бернстайна. Участники Уральский академический филармонический оркестр Носова Любовь Нечаев Юрий (кларнет)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 900 ₽

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