В новом спектакле зрители увидят историю главной героини, бывшей звезды бродвейских мюзиклов и Голливуда. После десяти лет отсутствия на сцене, она возвращается к своей страсти, несмотря на серьезные проблемы с алкоголем. Оставленная и забытая коллегами, она оказывается на грани срыва.
Спектакль начинается в самый неожиданный момент: героиня получает бутылку бренди от «неизвестного» отправителя. Это не просто жест, а провокация, ожидающая скандала и сенсации накануне важного выступления. Зрители станут свидетелями ее борьбы с недугом за полчаса до выхода на сцену.
Как она справится с этой ситуацией? Сможет ли она преодолеть свои внутренние demons и выйти на сцену? Интрига спектакля заключается в том, что мы не узнаем об этом заранее. Каждый момент наполнен напряжением и ожиданием, что делает его особенно увлекательным.
Не пропустите этот уникальный спектакль, который затрагивает важные темы борьбы с зависимостями, дружбы и искупления. Вас ждет незабываемая встреча с миром театра!