Спектакль-концерт по стихам Бродского, Маяковского и Блока

Представляем вашему вниманию минималистичный спектакль-концерт, собранный из стихотворений трёх важнейших поэтов XX века — Иосифа Бродского, Владимира Маяковского и Александра Блока. На сцене встречаются крайне разноплановые артисты, создающие уникальную атмосферу.

Артисты на сцене

В состав выступающих входят две женщины и два мужчины: страстная Елена Махова и холодно-отстранённая Ульяна Лукина, озорной и громкий Максим Жегалин, а также играющие в составе серьёзные и спокойные Валентин Самохин и Сергей Котюх. Каждый из них исполняет стихотворения, которые органично соответствуют их натуре, воспроизводя многогранную палитру тем и настроений поэзии XX века.

Программа

В программе прозвучат знаковые произведения: «Скифы» и «Двенадцать» Блока, «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!» и отрывок из поэмы «Человек» Маяковского, а также стихотворения Бродского, посвящённые Марине Басмановой, и другие значимые произведения этих трёх выдающихся поэтов. Спектакль позволит зрителям погрузиться в атмосферу поэзии и ощутить её глубокую эмоциональную силу.