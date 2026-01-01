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Бродский
Киноафиша Бродский

Спектакль Бродский

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль-фантасмагория по стихам, эссе и интервью Иосифа Бродского

Приглашаем вас на уникальный спектакль-фантасмагорию «Предмет уже неодушевленный», который основан на стихах, эссе и интервью великого поэта Иосифа Бродского. Этот спектакль предлагает зрителям погрузиться в мир воспоминаний и снов, связанных с жизнью и творчеством одного из самых значимых поэтов XX века.

Темы спектакля

В центре сюжета — допрос и суд, любовь и предательство, ссылка на север и эмиграция, а также творчество Бродского. Каждый зритель сможет увидеть поэта с разных сторон: иногда он предстает в образе тонкого и ранимого лирика, а иногда — откровенного хулигана. Будьте готовы к неожиданным поворотам и глубоким размышлениям!

Интересные факты

  • Иосиф Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1987 году.
  • Его творчество охватывает множество тем, включая одиночество, эмиграцию и поиск смысла жизни.
  • Спектакль сочетает в себе элементы драмы и поэзии, создавая уникальную атмосферу для зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта и открыть для себя многообразие личности Иосифа Бродского!

Режиссер
Александр Короленко
В ролях
Петр Лебедев
Анастасия Тихомирова

Фотографии

Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский Бродский
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