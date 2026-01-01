Приглашаем вас на уникальный спектакль-фантасмагорию «Предмет уже неодушевленный», который основан на стихах, эссе и интервью великого поэта Иосифа Бродского. Этот спектакль предлагает зрителям погрузиться в мир воспоминаний и снов, связанных с жизнью и творчеством одного из самых значимых поэтов XX века.
В центре сюжета — допрос и суд, любовь и предательство, ссылка на север и эмиграция, а также творчество Бродского. Каждый зритель сможет увидеть поэта с разных сторон: иногда он предстает в образе тонкого и ранимого лирика, а иногда — откровенного хулигана. Будьте готовы к неожиданным поворотам и глубоким размышлениям!
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта и открыть для себя многообразие личности Иосифа Бродского!