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Бродский. Зима
Киноафиша Бродский. Зима

Спектакль Бродский. Зима

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

«Бродский. Зима» — поэтическая мистерия о Рождестве

«Бродский. Зима» — это одна из частей большого годового проекта, в рамках которого актер Павел Михайлов читает актуальные для каждого сезона циклы стихотворений Иосифа Бродского. В этот раз, в самый разгар зимы, Павел представит цикл рождественских и зимних стихов, создавая уникальную атмосферу праздника и размышлений о духовных ценностях.

Зимняя программа с Бродским

Как и сами стихотворения Иосифа Бродского, этот спектакль сильно отличается от других. В программе не только произведения из основного цикла, но и «Речь о пролитом молоке», поэма «Зофья» и даже «Лагуна» — альтернативное Рождество «без снега, шаров и ели».

Поэтическая мистерия на сцене

В течение 16 стихотворений и одной поэмы на сцене развернется настоящая поэтическая мистерия, в которой из привычного городского пейзажа и повседневной суеты рождается новый духовный мир. Каждый стих наполняет пространство особым настроением, внося в сознание зрителей философские и жизненные размышления.

Стихи Бродского, которые будут звучать:

  • Большая элегия Джону Донну
  • Рождество 1963
  • Бегство в Египет (2)
  • 24 декабря 1971 года
  • Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...
  • Второе Рождество на берегу...
  • Замерзший кисельный берег...
  • Лагуна
  • Представь, чиркнув спичкой...
  • Не важно, что было вокруг...
  • Рождественская звезда
  • Речь о пролитом молоке
  • Бегство в Египет
  • В воздухе — сильный мороз и хвоя...
  • Рождественский романс
  • Зофья
  • Сверни с проезжей части...

Что вас ждёт?

Это не просто чтение стихов, это встреча с настоящим духом зимы, Рождества и философии Бродского. На этом спектакле каждый стих приобретает особое значение, а каждый зритель может почувствовать себя частью поэтического и духовного процесса.

Режиссер
Павел Михайлов
В ролях
Павел Михайлов
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