«Бродский. Зима» — это одна из частей большого годового проекта, в рамках которого актер Павел Михайлов читает актуальные для каждого сезона циклы стихотворений Иосифа Бродского. В этот раз, в самый разгар зимы, Павел представит цикл рождественских и зимних стихов, создавая уникальную атмосферу праздника и размышлений о духовных ценностях.
Как и сами стихотворения Иосифа Бродского, этот спектакль сильно отличается от других. В программе не только произведения из основного цикла, но и «Речь о пролитом молоке», поэма «Зофья» и даже «Лагуна» — альтернативное Рождество «без снега, шаров и ели».
В течение 16 стихотворений и одной поэмы на сцене развернется настоящая поэтическая мистерия, в которой из привычного городского пейзажа и повседневной суеты рождается новый духовный мир. Каждый стих наполняет пространство особым настроением, внося в сознание зрителей философские и жизненные размышления.
Это не просто чтение стихов, это встреча с настоящим духом зимы, Рождества и философии Бродского. На этом спектакле каждый стих приобретает особое значение, а каждый зритель может почувствовать себя частью поэтического и духовного процесса.