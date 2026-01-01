«Бродский. Зима» — поэтическая мистерия о Рождестве

«Бродский. Зима» — это одна из частей большого годового проекта, в рамках которого актер Павел Михайлов читает актуальные для каждого сезона циклы стихотворений Иосифа Бродского. В этот раз, в самый разгар зимы, Павел представит цикл рождественских и зимних стихов, создавая уникальную атмосферу праздника и размышлений о духовных ценностях.

Зимняя программа с Бродским

Как и сами стихотворения Иосифа Бродского, этот спектакль сильно отличается от других. В программе не только произведения из основного цикла, но и «Речь о пролитом молоке», поэма «Зофья» и даже «Лагуна» — альтернативное Рождество «без снега, шаров и ели».

Поэтическая мистерия на сцене

В течение 16 стихотворений и одной поэмы на сцене развернется настоящая поэтическая мистерия, в которой из привычного городского пейзажа и повседневной суеты рождается новый духовный мир. Каждый стих наполняет пространство особым настроением, внося в сознание зрителей философские и жизненные размышления.

Стихи Бродского, которые будут звучать:

Большая элегия Джону Донну

Рождество 1963

Бегство в Египет (2)

24 декабря 1971 года

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...

Второе Рождество на берегу...

Замерзший кисельный берег...

Лагуна

Представь, чиркнув спичкой...

Не важно, что было вокруг...

Рождественская звезда

Речь о пролитом молоке

Бегство в Египет

В воздухе — сильный мороз и хвоя...

Рождественский романс

Зофья

Сверни с проезжей части...

Что вас ждёт?

Это не просто чтение стихов, это встреча с настоящим духом зимы, Рождества и философии Бродского. На этом спектакле каждый стих приобретает особое значение, а каждый зритель может почувствовать себя частью поэтического и духовного процесса.