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Бродский среди нас
Киноафиша Бродский среди нас

Спектакль Бродский среди нас

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Бродский среди нас» на фестивале «Золотая Августина»

В Москве состоится показ спектакля выпускниц мастерской С.А. Соловьева в рамках 3-го театрального фестиваля «Золотая Августина». Этот камерный поэтический спектакль под названием «Бродский среди нас» погружает зрителей в мир творчества и жизни великого поэта Иосифа Бродского.

О спектакле

В основе спектакля лежат стихотворения Бродского и отрывки из воспоминаний его подруги Эллендеи Проффер Тисли. Она была известной американской исследовательницей русской литературы, которая спасала и публиковала многих авторов, запрещённых в СССР. Через её воспоминания в спектакле оживают женские фигуры: Эллендея, мать, возлюбленная и современная читательница. Они становятся проводниками в мир Бродского, формируя живое, противоречивое и уязвимое представление о нём.

Форма и содержание

Спектакль соединяет звучащую поэзию с документальными текстами, воспоминаниями и музыкальной партитурой. Это создает уникальную ткань из дыхания, ритма, чувства и размышления. Несмотря на камерное пространство, спектакль поднимает универсальные вопросы, знакомые каждому: Что значит быть изгнанным? Что значит быть услышанным? Где искать дом - в поэзии, в себе, в женщине?

Идея и послание

«Бродский среди нас» — это спектакль-высказывание о чужом голосе, который вдруг стал нашим. Это попытка сказать не о нём, а с ним. Спектакль предлагает зрителю возможность взглянуть на мир Бродского через призму личного опыта и ощущений.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать важным событием театрального сезона!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
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