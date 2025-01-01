Спектакль «Бродский среди нас» на фестивале «Золотая Августина»

В Москве состоится показ спектакля выпускниц мастерской С.А. Соловьева в рамках 3-го театрального фестиваля «Золотая Августина». Этот камерный поэтический спектакль под названием «Бродский среди нас» погружает зрителей в мир творчества и жизни великого поэта Иосифа Бродского.

О спектакле

В основе спектакля лежат стихотворения Бродского и отрывки из воспоминаний его подруги Эллендеи Проффер Тисли. Она была известной американской исследовательницей русской литературы, которая спасала и публиковала многих авторов, запрещённых в СССР. Через её воспоминания в спектакле оживают женские фигуры: Эллендея, мать, возлюбленная и современная читательница. Они становятся проводниками в мир Бродского, формируя живое, противоречивое и уязвимое представление о нём.

Форма и содержание

Спектакль соединяет звучащую поэзию с документальными текстами, воспоминаниями и музыкальной партитурой. Это создает уникальную ткань из дыхания, ритма, чувства и размышления. Несмотря на камерное пространство, спектакль поднимает универсальные вопросы, знакомые каждому: Что значит быть изгнанным? Что значит быть услышанным? Где искать дом - в поэзии, в себе, в женщине?

Идея и послание

«Бродский среди нас» — это спектакль-высказывание о чужом голосе, который вдруг стал нашим. Это попытка сказать не о нём, а с ним. Спектакль предлагает зрителю возможность взглянуть на мир Бродского через призму личного опыта и ощущений.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать важным событием театрального сезона!