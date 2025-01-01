Спектакль Бродский. Осень

«Паша читает» — это независимый театральный проект петербургского актёра и режиссёра Павла Михайлова, ученика З.Я. Корогодского. Цель проекта — возродить чтецкий театр и погрузить зрителей в мир поэзии.
Спектакль посвящён важным моментам из жизни Иосифа Бродского. В 1964 году поэт был осуждён по статье о тунеядстве и отправлен на 5 лет в ссылку в Архангельскую область. Досрочно освобождённый спустя 18 месяцев, он вернулся в Ленинград в сентябре 1965 года. Это возвращение произошло 57 лет назад и стало важной вехой в его жизни и творчестве.
Спектакль охватывает полуторагодичный период «тунеядства» Бродского и включает в себя его осенние стихи, написанные как до, так и после ссылки.
Погрузитесь в мир поэзии и переживаний великого поэта, и узнайте больше о его жизни и творчестве в спектакле «Бродский. Осень».