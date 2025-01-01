Спектакль Бродский. Осень

Поэтический спектакль по Бродскому

«Паша читает» — это независимый театральный проект петербургского актёра и режиссёра Павла Михайлова, ученика З.Я. Корогодского. Цель проекта — возродить чтецкий театр и погрузить зрителей в мир поэзии.

Исторический контекст

Спектакль посвящён важным моментам из жизни Иосифа Бродского. В 1964 году поэт был осуждён по статье о тунеядстве и отправлен на 5 лет в ссылку в Архангельскую область. Досрочно освобождённый спустя 18 месяцев, он вернулся в Ленинград в сентябре 1965 года. Это возвращение произошло 57 лет назад и стало важной вехой в его жизни и творчестве.

Содержание спектакля

Спектакль охватывает полуторагодичный период «тунеядства» Бродского и включает в себя его осенние стихи, написанные как до, так и после ссылки.

Используемые стихотворения Бродского:

Слышишь ли детское пение

Баллада и романс короля

Как тюремный засов

А буров тракторист и я

Осенью из гнезда

Пришел сон из семи сел

В деревне бог живет не по углам

Я не философ — нет, я не солгу

В один из дней, в один из этих дней

Есть мистика, есть вера, есть господь

Волхвы забудут адрес твой

Как славно вечером в избе

Северный край укрой

Деревья в моем окне

Сумев отгородиться от людей

Во вторник начался сентябрь

Мой народ

Для школьного возраста

Мы будем жить с тобой на берегу

Не забывай никогда, как хлещет

Тебе, когда мой голос отзвучит

Ты забыла деревню затерянную

В былые дни, и я пережидал

Муха

Напутствие

Погрузитесь в мир поэзии и переживаний великого поэта, и узнайте больше о его жизни и творчестве в спектакле «Бродский. Осень».