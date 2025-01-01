Спектакль Бродский. Осень

Меню
Бродский. Осень
16+
О концерте/спектакле

Поэтический спектакль по Бродскому

«Паша читает» — это независимый театральный проект петербургского актёра и режиссёра Павла Михайлова, ученика З.Я. Корогодского. Цель проекта — возродить чтецкий театр и погрузить зрителей в мир поэзии.

Исторический контекст

Спектакль посвящён важным моментам из жизни Иосифа Бродского. В 1964 году поэт был осуждён по статье о тунеядстве и отправлен на 5 лет в ссылку в Архангельскую область. Досрочно освобождённый спустя 18 месяцев, он вернулся в Ленинград в сентябре 1965 года. Это возвращение произошло 57 лет назад и стало важной вехой в его жизни и творчестве.

Содержание спектакля

Спектакль охватывает полуторагодичный период «тунеядства» Бродского и включает в себя его осенние стихи, написанные как до, так и после ссылки.

Используемые стихотворения Бродского:

  • Слышишь ли детское пение
  • Баллада и романс короля
  • Как тюремный засов
  • А буров тракторист и я
  • Осенью из гнезда
  • Пришел сон из семи сел
  • В деревне бог живет не по углам
  • Я не философ — нет, я не солгу
  • В один из дней, в один из этих дней
  • Есть мистика, есть вера, есть господь
  • Волхвы забудут адрес твой
  • Как славно вечером в избе
  • Северный край укрой
  • Деревья в моем окне
  • Сумев отгородиться от людей
  • Во вторник начался сентябрь
  • Мой народ
  • Для школьного возраста
  • Мы будем жить с тобой на берегу
  • Не забывай никогда, как хлещет
  • Тебе, когда мой голос отзвучит
  • Ты забыла деревню затерянную
  • В былые дни, и я пережидал
  • Муха
  • Напутствие

Погрузитесь в мир поэзии и переживаний великого поэта, и узнайте больше о его жизни и творчестве в спектакле «Бродский. Осень».

Режиссер
Павел Михайлов
В ролях
Павел Михайлов
Купить билет на спектакль

Расписание

10 сентября
Dry & Wet Москва, Тверская, 27, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

