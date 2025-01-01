Спектакль Бродский. Осень

Спектакль по осенним стихам Иосифа Бродского

В марте 1964 года Иосифа Бродского осудили по статье о тунеядстве на пять лет и отправили на принудительные работы в совхоз в Архангельской области. Время, проведённое в деревне Норинская, стало для него не только испытанием, но и важным этапом в творческой биографии. Именно здесь, вдали от привычной городской жизни, он смог погрузиться в свои размышления и переживания.

В это же время в его личной жизни произошла трагедия: возлюбленная Марина Басманова изменила ему с поэтом Дмитрием Бобышевым. Как вспоминал сам Бродский, «на квадрат тюремной камеры наложился любовный треугольник, вот такая получилась геометрия». Это было тяжёлое испытание для всех троих, но именно в этот период его лирика наполнилась новыми оттенками, посвящёнными Марине.

Творческий взлет

Парадоксальным образом ссылка «пошла на пользу» его творческому гению. Физическое и душевное напряжение вывело его на новые горизонты поэзии. К концу ссылки Бродский стал зрелым поэтом всего в 25 лет. Заброшенность в деревне стала не забытьем, а «прыжком» в новую творческую реальность. Он прошёл все известные стадии эмоций — от отрицания и гнева до принятия и самоиронии.

Стихи осени

Спектакль представляет стихи Бродского в хронологическом порядке их появления, что позволяет проследить развитие его гения и эволюцию человеческого отношения к окружающей действительности. Интимные и экзистенциальные размышления о жизни и смерти, тоске и иронии пронизывают его творчество, и даже стихотворения, написанные в другой период, кажутся написанными осенью. Именно поэтому в спектакле звучат «осенние» стихи, написанные после ссылки.

Общее человеческое переживание

Главная интонация этих стихов — экзистенциальное ощущение заброшенности человека в этот мир. Мы не хотели рождаться; если выбор и был, мы его не помним. Но уже находясь здесь, нельзя забывать, что смысл жизни именно в ней самой. Как говорил Бродский: «если речь — это то, что отличает наш вид от всего животного царства, то поэзия — это наша видовая цель». Поэтому приходите на спектакль, занимайтесь нашей прямой человеческой обязанностью.

Исполнители

Спектакль исполняет Паша Михайлов.

Продолжительность

Продолжительность — 1 час 20 минут. Рекомендуется для зрителей старше 16 лет.