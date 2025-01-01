Меню
Бродский. Лето
Билеты от 2000₽
Киноафиша Бродский. Лето

Спектакль Бродский. Лето

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль о Иосифе Бродском: Погружение в поэзию

Моноспектакль «Бродский. Лето» — это захватывающая часть большого годового проекта, в рамках которого актер Павел Михайлов читает актуальный для каждого сезона цикл стихотворений. В этом спектакле вы сможете погрузиться в мир одиночества человеческого гения и его трагедий.

Тема и содержание

На сцене прозвучит 23 стихотворения Иосифа Бродского — одного из самых значимых поэтов XX века. Каждый стих станет частью внутреннего сюжета, который рассказывает о рождении личности, взрослении, конфликте с обществом и, как результат, обретении себя в новом пространстве.

Зачем стоит прийти?

Этот спектакль — уникальная возможность увидеть, как поэзия может быть интерпретирована через актерское мастерство. Павел Михайлов, известный своей способностью передавать глубокие эмоции и мысли, создаст атмосферу, в которой зритель сможет ощутить всю полноту поэтического слова.

Не упустите шанс провести это лето, погружаясь в поэзию и размышляя над вечными вопросами человеческого существования. Вход строго по билетам. Мы ждем каждого из вас!

Режиссер
Павел Михайлов
В ролях
Павел Михайлов

