Спектакль Бродский. Конец прекрасной эпохи

Литературное путешествие с Иосифом Бродским от театра "Неолира"

Покидая в 1972 году Россию, лишенный советского гражданства, Иосиф Бродский написал письмо Л.И. Брежневу, полное горечи и надежды. Он говорил: Хочу просить у Вас дать возможность сохранить моё существование, моё присутствие в литературном процессе. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Бродский подчеркивал, что, переставая быть гражданином СССР, он не перестает быть русским поэтом, и его голос, как и его душа, продолжает жить в русской культуре.

Этот концерт — дань памяти великому поэту и его бессмертному наследию. Читает Антон Тарасов, художественный руководитель театра «Неолира». Он проведет зрителей через неизведанные просторы поэзии, раскрывая чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Антон Тарасов: композитор и литератор

Антон Тарасов — не только талантливый чтец, но и выдающийся композитор. Его музыка звучит в Мариинском театре и на других площадках Санкт-Петербурга. Психологическое образование не определило его дальнейший путь: он стал автором многочисленных хитов, а также подарил миру роман Пару штрихов тому назад и трёхтомник Карельская сага , которые получили восторженные отзывы критиков и читателей.

Театр «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и уже успел порадовать зрителей более сотней мероприятий. В его репертуаре — поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли и сольные концерты. Каждый проект театра неизменно дарит зрителям уникальные эмоции и незабываемые впечатления.

Приглашаем вас на этот концерт, чтобы вместе вновь прикоснуться к наследию Иосифа Бродского и ощутить силу его слов.