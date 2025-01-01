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Бродский. Изгнание
Киноафиша Бродский. Изгнание

Спектакль Бродский. Изгнание

Лирический байопик по текстам Бродского и его друзей
Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о жизни Бродского

«Бродский. Изгнание» — это глубокая и проникновенная постановка, созданная на основе текстов Иосифа Бродского. Спектакль объединяет фрагменты поэмы «Горбунов и Горчаков», пьесы «Мрамор», стихотворений разных лет, а также документальные свидетельства из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Инесса Перелыгина-Владимирова, режиссёр и исполнительница одной из ролей, создала инсценировку, которая раскрывает внутренний мир поэта и его непростую судьбу.

История изгнания Бродского из СССР

В 1972 году Иосиф Бродский был вынужден покинуть Родину, лишённый советского гражданства. В письме Леониду Брежневу он писал: «Хочу просить у Вас дать возможность сохранить моё существование, моё присутствие в литературном процессе. Мне горько уезжать из России... Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге». Эти слова, наполненные горечью и надеждой, стали пророческими. Бродский вернулся в русскую культуру, став её неотъемлемой частью, несмотря на годы изгнания.

Молодежный взгляд на поэта

Особую ценность спектаклю придает то, что о жизни и творчестве Бродского рассказывают молодые артисты труппы. Их восприятие судьбы поэта придаёт постановке свежесть и актуальность, позволяя зрителям вновь открыть для себя глубину его творчества.

Приглашаем на спектакль

«Бродский. Изгнание» — это не просто спектакль, а размышление о судьбе, творчестве и вечном возвращении поэта в родную культуру. Эта постановка станет важным событием для всех, кто ценит русскую литературу и стремится понять её гениев.

Режиссер
Олег Леваков
В ролях
Марк Овчинников
Маргарита Алешина
Ирина Балай
Александр Крымов
Инесса Перелыгина-Владимирова
Подборки
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 21 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 13 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Выдворение Бродского. Рецензия на спектакль «Бродский. Изгнание» в театре Ленсовета

«Бродский. Изгнание» в театре Ленсовета посвящён и Бродскому, и Петербургу. С этим городом поэта связывало многое — друзья, первые творческие успехи, культура, которую он впитал. Он искренне любил свою страну, но его лишили гражданства и силой заставили отсюда уехать.

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