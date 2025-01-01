Спектакль Бродский. История жизни

Меню
Бродский. История жизни
Моноспектакль о жизни Иосифа Бродского в Планетарии

Впервые на сцене — полное жизнеописание Иосифа Бродского. Биографический жанр, безусловно, особый и сложный, но он притягивает внимание зрителя своей глубиной и интересом. Известный телеведущий, актер и режиссер Владимир Глазунов представляет новый поэтический моноспектакль «Бродский. История жизни».

Мифы и легенды

С присущей ему деликатностью Глазунов преобразует миф об Иосифе Бродском в живую легенду. Факты и события из жизни поэта целостно сочетаются с его личными воспоминаниями. Зрители получат уникальную возможность увидеть и услышать самого Бродского — живого и настоящего!

Уникальный контент

Спектакль основан на стихах, дневниках, письмах, беседах и интервью поэта. С помощью этих материалов зрители смогут погрузиться в мир Бродского и его творчества. نشода

Музыка и визуальный ряд

Чтобы создать полное представление о жизни и творчестве Бродского, спектакль сопровождается музыкальным оформлением от композитора Сергея Сиротина и впечатляющим видеорядом. Это придаёт постановке особую атмосферу и усиливает эмоциональное воздействие на зрителей.

Творческий дуэт

Сценарий и режиссура моноспектакля стали результатом сотрудничества Владимира Глазунова и Ольги Константину. Их совместная работа обещает сделать этот спектакль незабываемым событием для всех ценителей театра и поэзии.

Не упустите шанс увидеть это уникальное представление, которое откроет перед вами многогранный мир Иосифа Бродского!

Режиссер
Ольга Константину
В ролях
Владимир Глазунов

Расписание

В других городах

Нижний Новгород, 23 ноября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00 от 1200 ₽

