«Бродский. История жизни». Поэтический моноспектакль о великом поэте

Впервые на сцене - полное жизнеописание Иосифа Бродского. Этот биографический жанр является особым, сложным, но чрезвычайно интересным. Известный телеведущий, актер и режиссер Владимир Глазунов в своём новом поэтическом моноспектакле «Бродский. История жизни» с присущей ему деликатностью сумел из мифа сотворить легенду.

Уникальная концепция спектакля

В спектакле факты и события жизни Бродского сменяются личными воспоминаниями поэта. Зрители увидят и услышат самого Бродского — живого и настоящего! Через его стихи, дневники, письма, беседы и интервью они получат полное представление об одной из самых ярких и загадочных фигур последних десятилетий русской и мировой культуры.

Музыка и визуальные эффекты

Спектакль сопровождается музыкальным оформлением и видеорядом, что создает особую атмосферу и помогает глубже понять личность поэта. Композитором выступил Сергей Сиротин, чья музыка идеально дополняет поэтический текст.

Создатели спектакля

Сценарий и режиссура: Владимир Глазунов и Ольга Константину. Эти талантливые профессионалы создали уникальный проект, который позволит зрителям по-новому взглянуть на жизнь и творчество Иосифа Бродского.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир поэзии и жизни великого поэта!