Поэтическо-танцевальный спектакль о Бродском

Приглашаем вас на уникальный вечер, где поэзия Иосифа Бродского оживает на сцене в спектакле «Бродский. Балет». Это не просто чтение стихов, а органичный синтез поэзии, музыки и танца. В сопровождении артистов вы сможете погрузиться в мир, где слова и движения создают неповторимую атмосферу.

Иосиф Бродский: поэт и танцор

Иосиф Бродский – не только выдающийся поэт, но и глубокий ценитель искусства танца. В своих стихах он писал: «Классический балет есть замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней суровой отделены». Эти строки, адресованные его другу Михаилу Барышникову, подчеркивают искреннюю любовь Бродского к высокому искусству.

Состав спектакля

Спектакль «Бродский. Балет» объединяет таланты, которые подарят зрителям новые грани творчества великого поэта:

Петр Михайлов – чтец, победитель театральных премий «Прорыв-2015» и «Золотая маска-2015» за спектакль «Жизнь за царя».

Кроме того, в спектакле примут участие артисты балета государственной концертной организации «Петербург-концерт», что добавит ещё больше красоты и пластики в исполнение.

Забудьте о равнодушии

По окончании спектакля зрители уйдут с чувством, что «стих – это тот же балет, только вместо сцены артист отбивает ритм в строфах!». Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое откроет для вас поэзию Бродского с новой стороны.