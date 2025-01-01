Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше!
Билеты от 1500₽
Киноафиша Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше!

Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше!

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер на крыше Omega Tsvetnoy

3 ноября мы с вами окажемся на самом Бродвее в великолепной атмосфере софистов! На панорамной крыше пройдет концерт американской джазовой звезды Gabriel Bhiggest и его группы Motown Band.

Звездный вокалист

Gabriel Bhiggest — известный джазмен, чье имя стало синонимом высочайшего мастерства и уникального стиля исполнения. Его музыка перенесет вас в золотые времена Нью-Йорка, когда джаз был королем улиц и клубов.

Настоящий джаз для ваших чувств

Мелодии, наполненные страстью и эмоциями, заставят ваше сердце биться в такт ритму. Не упустите шанс провести незабываемый вечер с любимыми и хотя бы на час перенестись на сам Бродвей!

Уникальная атмосфера крыши

В этот вечер вы погрузитесь не только в эстетику бродвейского настроения, но и насладитесь потрясающим обзором на главные архитектурные жемчужины Москвы: Останкинскую башню, Цветной бульвар и Кремль. Крыша Omega Tsvetnoy Rooftop — это самая изящная и фотогеничная веранда столицы, где вы сможете сделать уникальные фотокарточки.

Праздник для чувств

Этот концерт станет настоящим праздником для ваших чувств и незабываемым приключением в мир музыки и ярких впечатлений!

Подробности мероприятия

Дата: 3 ноября
Время: 20:30 (сбор гостей с 19:30)
Место: Крыша Omega Rooftop, Цветной б-р, д. 15, стр. 1, этаж 7

Купить билет на концерт Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше!

Помощь с билетами
Ноябрь
3 ноября понедельник
20:30
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 1500 ₽

Фотографии

Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше! Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше!

В ближайшие дни

Проект Afro-Dite
16+
Регги Соул
Проект Afro-Dite
20 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Igonin
18+
Поп
Igonin
22 марта в 20:00 Petter
от 3500 ₽
На-На
12+
Поп
На-На
9 марта в 19:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 2200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше