Broadway Stars: Концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest на панорамной крыше!

Незабываемый вечер на крыше Omega Tsvetnoy

3 ноября мы с вами окажемся на самом Бродвее в великолепной атмосфере софистов! На панорамной крыше пройдет концерт американской джазовой звезды Gabriel Bhiggest и его группы Motown Band.

Звездный вокалист

Gabriel Bhiggest — известный джазмен, чье имя стало синонимом высочайшего мастерства и уникального стиля исполнения. Его музыка перенесет вас в золотые времена Нью-Йорка, когда джаз был королем улиц и клубов.

Настоящий джаз для ваших чувств

Мелодии, наполненные страстью и эмоциями, заставят ваше сердце биться в такт ритму. Не упустите шанс провести незабываемый вечер с любимыми и хотя бы на час перенестись на сам Бродвей!

Уникальная атмосфера крыши

В этот вечер вы погрузитесь не только в эстетику бродвейского настроения, но и насладитесь потрясающим обзором на главные архитектурные жемчужины Москвы: Останкинскую башню, Цветной бульвар и Кремль. Крыша Omega Tsvetnoy Rooftop — это самая изящная и фотогеничная веранда столицы, где вы сможете сделать уникальные фотокарточки.

Праздник для чувств

Этот концерт станет настоящим праздником для ваших чувств и незабываемым приключением в мир музыки и ярких впечатлений!

Подробности мероприятия

Дата: 3 ноября

Время: 20:30 (сбор гостей с 19:30)

Место: Крыша Omega Rooftop, Цветной б-р, д. 15, стр. 1, этаж 7