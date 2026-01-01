Бриттен. Военный реквием

Вечер музыки Бриттена и Шостаковича в Свердловской филармонии

Скоро на сцене Свердловской филармонии состоится незабываемый концерт, в программе которого — знаменитый «Военный реквием» Бенджамена Бриттена. Это произведение считается одним из лучших сочинений XX века и было высоко оценено Дмитрием Шостаковичем.

Структура исполнения

В «Военном реквиеме» будут задействованы солисты, два хора, орган, камерный и большой оркестры. Исполнение обеспечит виртуозный камерный оркестр и симфонический хор Свердловской филармонии под руководством музыкального продюсера Андрея Петренко.

Погружение в музыкальную атмосферу

Произведение создавалось на фоне Второй мировой войны, и сам Бриттен отмечал, что в нем нет героизма, лишь сожаление о прошлом. В «Военном реквиеме» тесно переплетены католические тексты и стихи английского солдата Уилфреда Оуэна, который писал: «Всё, что может сделать поэт — это предупредить». Эта глубинная тема, пропитанная переживаниями о войне, обещает оставить сильное впечатление на слушателей.

Об исполнителях

В концерте примут участие:

Артём Гарнов (баритон)

Валерий Макаров (тенор)

Екатерина Мирзоянц (сопрано)

Тарас Багинец (орган), солист Свердловской филармонии

Дирижерами выступят Дмитрий Лисс и Дмитрий Филатов, каждый из которых внесет свою уникальную интерпретацию в очередной шедевр Бриттена.

Пламя музыки Бриттена захватит и не отпустит вас еще долго после концерта. Не упустите возможность стать частью этого величественного события!