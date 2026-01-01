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Британская симфония
Киноафиша Британская симфония

Британская симфония

16+
Возраст 16+

О концерте

Звучание классики с Дарией Зиатдиновой

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где звучат шедевры классической музыки. В программе выступления — произведения выдающихся композиторов, которые оставили заметный след в мире музыки.

Программа концерта

  • Сэмюэл Барбер — Концерт для скрипки с оркестром, оп. 14
  • Сэмюэл Барбер — Увертюра к комедии Р. Шеридана «Школа злословия»
  • Ральф Воан-Уильямс — Симфония № 4

О произведениях

Четвёртая симфония Воан-Уильямса, считающаяся одной из величайших симфоний со времён Бетховена, отличается своей драматичностью и яркостью звучания. Этот британский композитор первой половины XX века создал музыке, полную эмоций и глубины.

Концерт для скрипки Самюэля Барбера, несмотря на его сложную историю, стал одним из самых популярных произведений XX века. Он был написан в 1939 году, но впервые исполнен только спустя несколько лет, когда заказавший его музыкант отказался от выступления.

Выступление солистки

На концерте скрипку будет ведущей солистки Дария Зиатдинова. Она до 2019 года занимала позицию первой скрипки в оркестре musicAeterna и сегодня является востребованной солисткой. Его виртуозность и эмоциональная насыщенность сделают это исполнение поистине незабываемым.

Дирижёр

Под руководство художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса, Уральский академический филармонический оркестр предстанет в полном своём великолепии. Они создадут атмосферу, где классическая музыка будет звучать в своем полном блеске.

Не упустите возможность стать частью этого запоминающегося вечера классической музыки!

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Октябрь
31 октября суббота
18:00
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от 800 ₽

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