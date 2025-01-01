Бригадный подряд: сплошные хиты

Группа «Бригадный подряд» готовит мощный концерт под названием «Сплошные хиты». В программе — полюбившиеся многим треки, такие как «Гитары», «Питер рок-н-рол», «Полярник» и «Рив Гош». Эти песни, ставшие классикой, продолжают звучать на полную мощность и сегодня.

На сцене «Бригадного подряда» — настоящая энергия и живое исполнение. За плечами группы уже 40 лет на музыкальной арене: альбомы, клипы, участие в фестивалях и километры гастролей. Группа стоит у истоков русского панк-рока и по-прежнему радует своих поклонников, собирая полные концертные площадки.

Зрителей ждёт вечер драйва и неподдельного панка. Это такой концерт, когда весь зал поёт в унисон, а сцена наполняется энергией на пределе. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события — «Бригадный подряд: Сплошные хиты» будет настоящим праздником для всех ценителей рока!