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Brick Bazuka
Киноафиша Brick Bazuka

Brick Bazuka

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Brick Bazuka в твоем городе

Не упустите возможность стать частью незабываемого события! Brick Bazuka, известный представитель отечественной underground культуры, приедет с концертом в ваш город. Этот талантливый исполнитель является участником The Chemodan Clan и проекта XIII, и его творчество давно завоевало сердца поклонников.

О Brick Bazuka

Brick Bazuka — это не просто артист, а настоящая легенда рэп-сцены. Он отличается уникальным стилем и неподражаемым звучанием, что делает каждое его выступление особенным. Его музыка сочетает в себе элементы хип-хопа, аутентичные тексты и качественную подачу.

Почему стоит посетить концерт?

Концерты Brick Bazuka всегда проходят в атмосфере энергетики и свободы самовыражения. Это шанс увидеть живое выступление одного из самых ярких представителей жанра, поспеть за его творческим развитием и насладиться кремниевыми битами в компании единомышленников.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события — билеты уже в продаже! Убедитесь сами, почему Brick Bazuka получил такую любовь и признание в кругу поклонников рэп-культуры.

Купить билет на концерт Brick Bazuka

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В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
20:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 2000 ₽
8 ноября воскресенье
20:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 2000 ₽

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