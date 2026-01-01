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Brick Bazuka
Киноафиша Brick Bazuka

Brick Bazuka

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Brick Bazuka в клубе «Фабрика»

Артисты группы Brick Bazuka представят не только треки с нового альбома «НУАР», но и свои любимые хиты. В программе выступления вас ждет розыгрыш нового мерча, а также возможность встретиться и сделать фотографии с музыкантами.

Группа отправляется в мини-тур по России, который начнется в феврале. Новый альбом «НУАР» поступит в продажу в начале октября текущего года, а значит, у вас будет возможность первыми услышать новые композиции вживую.

Сольная программа включает в себя не только свежие треки, но и знакомые многим мелодии от Brick Bazuka. Участники группы обещают удивить зрителей самобытным звучанием и атмосферными выступлениями в каждом городе своего тура.

Мы увидимся уже в феврале в Екатеринбурге, в Event-hall «Фабрика»!

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В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
20:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 1300 ₽

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