Концерт группы Brick Bazuka в клубе «Фабрика»

Артисты группы Brick Bazuka представят не только треки с нового альбома «НУАР», но и свои любимые хиты. В программе выступления вас ждет розыгрыш нового мерча, а также возможность встретиться и сделать фотографии с музыкантами.

Группа отправляется в мини-тур по России, который начнется в феврале. Новый альбом «НУАР» поступит в продажу в начале октября текущего года, а значит, у вас будет возможность первыми услышать новые композиции вживую.

Сольная программа включает в себя не только свежие треки, но и знакомые многим мелодии от Brick Bazuka. Участники группы обещают удивить зрителей самобытным звучанием и атмосферными выступлениями в каждом городе своего тура.

Мы увидимся уже в феврале в Екатеринбурге, в Event-hall «Фабрика»!