Brick Bazuka
Киноафиша Brick Bazuka

Brick Bazuka

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Brick Bazuka в клубе «Factory 3»

Группа Brick Bazuka приглашает вас на уникальный концерт в Санкт-Петербурге! Музыканты представят не только новые треки с ожидаемого альбома «НУАР», но и свои главные хиты, которые уже успели полюбиться поклонникам.

Что вас ждёт на концерте

В рамках вечера пройдёт розыгрыш нового мерча, а также будут организованы встречи и фотосессии с артистами. Это отличная возможность для поклонников инди-музыки пообщаться с исполнителями и сделать памятные фотографии.

Мини-тур по России

Уже в феврале Brick Bazuka отправляется в мини-тур по России с презентацией своего нового альбома «НУАР». Альбом выйдет в начале октября 2025 года, и зрители смогут насладиться сольной программой с новыми треками и хитами группы в каждом городе тура.

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события! Мероприятие станет настоящим праздником для всех ценителей настоящей музыки.

Купить билет на концерт Brick Bazuka

Февраль
21 февраля суббота
19:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 1800 ₽

