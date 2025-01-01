Концерт группы Brick Bazuka в клубе «Factory 3»

Группа Brick Bazuka приглашает вас на уникальный концерт в Санкт-Петербурге! Музыканты представят не только новые треки с ожидаемого альбома «НУАР», но и свои главные хиты, которые уже успели полюбиться поклонникам.

Что вас ждёт на концерте

В рамках вечера пройдёт розыгрыш нового мерча, а также будут организованы встречи и фотосессии с артистами. Это отличная возможность для поклонников инди-музыки пообщаться с исполнителями и сделать памятные фотографии.

Мини-тур по России

Уже в феврале Brick Bazuka отправляется в мини-тур по России с презентацией своего нового альбома «НУАР». Альбом выйдет в начале октября 2025 года, и зрители смогут насладиться сольной программой с новыми треками и хитами группы в каждом городе тура.

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события! Мероприятие станет настоящим праздником для всех ценителей настоящей музыки.