Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брежнев не против Битлз
Киноафиша Брежнев не против Битлз

Спектакль Брежнев не против Битлз

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Брежнев не против Битлз»: вечер в духе рока и сюрреализма

Театральная труппа приглашает вас на уникальное мероприятие в формате спектакля в пабе, который предлагает необычную атмосферу, недоступную в основных театрах. Ожидайте полный отрыв за железным занавесом и встретитесь с историей, наполненной музыкой и тайнами!

Загадочная ночь с The Beatles

Что будет, если объединить дню рождения Леонида Брежнева и музыкальные хиты The Beatles? В этом спектакле вас ждет не только правда, но и вымысел, смешанные с рок-н-роллом и советскими реалиями. Вы сможете стать участником вечеринки, а не просто её свидетелем.

Атмосфера и развлечения

Живая музыка создаст незабываемую атмосферу, а для желающих будут предложены разнообразные напитки: пиво, водка с фантой и многое другое. Здесь вы не просто слушаете, но и чувствуете себя частью настоящей истории, которая будет обсуждаться ещё долго после завершения вечера.

Загадки и секреты

Спектакль поднимает множество вопросов: как военные марши могли превратиться в «Hey Jude»? Кто может сыграть роль советского Поля Маккартни? Какие связи существуют между Джоном Ленноном и Владимиром Лениным? И действительно ли Брежнев хлопал в такт «Back in the USSR»? На эти и многие другие загадки вы получите ответы, находясь в гуще событий.

Не упустите возможность стать частью этой дерзкой и громкой вечеринки — у нас будет весело, ярко и по-настоящему захватывающе!

Режиссер
Алексей Эйдлин
В ролях
Владимир Бурмистров
Андрей Давыдов
Влад Волков
Николай Ильницкий
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше