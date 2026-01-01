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Брейгель. Незаметная трагедия
Киноафиша Брейгель. Незаметная трагедия

Спектакль Брейгель. Незаметная трагедия

18+
Возраст 18+

О спектакле

Пластическая экскурсия от театральной труппы Аппарат

 

Путешествие в мир визуальных метафор

Аппарат.Театр приглашает на уникальную пластическую экскурсию в арт-пространстве Cube.Moscow. Это не просто спектакль, а философский диалог, который словно начался в одной комнате, где встретились Тарковский, Ларс фон Триер и Брейгель.

Многослойная реальность

В визуальном путешествии сплетаются сюрреализм, кинематографические отсылки и живописные образы. Здесь пластика тела становится языком, а пространство — смысловым лабиринтом, где зрители становятся участниками загадочного действия.

Экспериментальное пространство искусства

Этот проект стирает грань между театром, инсталляцией и перформансом, предлагая новый взгляд на взаимодействие зрителя и актеров в необычной среде. Cube.Moscow — идеальная площадка для такого погружения в искусство.

 

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