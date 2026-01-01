Легендарный мюзикл Геннадия Гладкова оживает на Мариинской сцене

Музыка Геннадия Гладкова давно стала частью культурного наследия России. Его произведения, созданные для кино, телевидения и анимации, уже десятилетия находят отклик в сердцах зрителей всех возрастов. Особенно ярко его талант проявился в мультфильме «Бременские музыканты» (1969), который принес ему всесоюзную славу. Музыкальная фантазия на тему сказок братьев Гримм зажила самостоятельной жизнью, а пластинки с песнями из мультфильма разошлись тиражом почти 30 миллионов экземпляров.

Новая постановка

В этом году мюзикл возвращается на сцену в новой версии от режиссера Александра Маскалина. Постановки Маскалина в камерном Зале Прокофьева («Храбрый заяц», «Опера про кашку, кошку и молоко», «Великан») давно полюбились зрителям, и его «Бременские музыканты» обещают стать ярким продолжением этой традиции.

Музыкальное путешествие

Знаменитые песни, такие как «Ничего на свете лучше нету», «Говорят, мы бяки-буки» и «Ох рано встает охрана», в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра подарят радость и ностальгию взрослым, а юным зрителям откроют мир захватывающих приключений.

Бременские музыканты — это история о свободе, дружбе и находчивости, которая вновь обретает жизнь на сцене Мариинского театра.