Спектакль Бременские музыканты

Новогодний мюзикл «Бременские музыканты» в культурном центре «Атайсал»

С 20 по 28 декабря и со 2 по 6 января в Культурном центре «Атайсал» Республиканского центра народного творчества пройдет яркая постановка детского мюзикла «Бременские музыканты».

Сказка о любви и дружбе

В Год семьи этот мюзикл станет незабываемым событием, создающим атмосферу праздника и волшебства для детей и их родителей. Сказку о любви, дружбе и единстве представит коллектив народного творчества «Табын».

Праздничная программа

Зрителей ждут поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, увлекательные игры, зажигательная музыка, хороводы вокруг ёлки, танцы, памятные фотографии и, конечно, подарки.

Режиссер-постановщик

Режиссером мюзикла выступил народный артист Республики Башкортостан, актер Национального молодежного театра им. Мустая Карима — Ильнур Лукманов.

Волшебный семейный праздник

Это уникальная возможность провести время в кругу семьи и насладиться творчеством, которое подарит незабываемые эмоции каждому гостю.