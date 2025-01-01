Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Постановка
Легенда 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Семейное путешествие в мир музыки и приключений

«Бременские музыканты» для нового поколения
Легендарная история, полюбившаяся миллионам, возвращается на сцену, чтобы порадовать юных зрителей и их родителей. Этот спектакль напомнит о важности дружбы, любви и умения преодолевать трудности вместе.

Незабываемое зрелище для всей семьи
Музыкальное представление наполнено яркими персонажами, хитовыми песнями, исполняемыми артистами вживую, и увлекательным сюжетом. Постановка включает все любимые эпизоды из мультфильма, добавляя новые приключения и сюрпризы.

Творческая команда и режиссёрский замысел
Во главе работы — режиссёр Наталья Сергеева, известная своими успешными постановками («Путешествие Нильса с дикими гусями», «Приключения Федоры», «Красавица и Чудовище»). Особое внимание уделено переносу атмосферы мультфильма на театральную сцену, чтобы сохранить магию оригинала.

Яркие образы и любимые герои
Зрители встретят знакомых персонажей: неунывающих музыкантов, лесных разбойников, гениального сыщика и королевскую охрану. Каждый герой оживает в новой интерпретации, наполняя постановку энергией и юмором.

Создавайте семейные традиции
Спектакль приглашает зрителей всей семьёй отправиться в музыкальное путешествие, наполненное теплотой и ностальгией. Подпевайте героям, вспоминайте детство и создавайте новые яркие воспоминания!

Режиссер
Наталья Сергеева
В ролях
Анна Шмелева
Мария Филиппова
Денис Большев
Артем Кирин
Григорий Змырли

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1700 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

В ближайшие дни

Дни Турбиных
16+
Драма
Дни Турбиных
25 сентября в 19:00 Мастерская
от 1800 ₽
Раневская «Сквозь смех и слезы»
12+
Комедия
Раневская «Сквозь смех и слезы»
18 августа в 19:00 Театр на Литейном
от 1500 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
22 августа в 15:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше