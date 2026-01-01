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Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

0+
Режиссер Вячеслав Зыков
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О спектакле

Все любимые волшебные герои на одной сцене

Любимые герои сойдут со страниц и экранов и предстанут перед вами на сцене, чтобы рассказать знакомую всем с детства увлекательную и поучительную историю, а также исполнить свои новые и милые сердцу песни.

Дед Мороз и Снегурочка
А компанию им составят самые добродушные и желанные гости новогодних праздников — Дед Мороз и Снегурочка. Они еще до начала представления вовлекут маленьких зрителей в веселые игры, хоровод вокруг елки и множество других замечательных забав.

Новогодняя атмосфера для всех
Можете не сомневаться — без улыбки и прекрасного новогоднего настроения не останется никто: ваши дети будут в восторге, а сами вы непременно вспомните детство и ту радость, которую дарили вам в Новый год ваши собственные родители.

Сколько стоит чудо?
В стоимость билета входит анимационная программа в отдельном фойе с большой красивой новогодней ёлкой, с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой, которые споют самые любимые детские новогодние песни, хороводом вокруг ёлки, загадками и праздничным включением ёлки. Продолжительность программы — 30 минут, начинается за 40 минут до начала спектакля.

Аквагрим и другие развлечения
Аквагрим можно будет сделать в фойе на третьем этаже за 50 минут до начала спектакля.

Создатели и постановочная группа
Автор идеи — Евгения Шубарева.
Постановочная группа:

  • Музыка — Олег Михайлов
  • Либретто — Вадим Борисов, Вячеслав Зыков
  • Тексты песен — Вадим Борисов
  • Режиссер-постановщик — Вячеслав Зыков
  • Хореограф — Ольга Орлова
  • Художник — Ольга Кубышкина
  • Свет — Тимофей Ермолин
  • Видео — Илья Снегов
  • Звук — Александр Ткаченко, Андрей Костров

Инструментальная группа TENOR’S BAND

  • Олег Михайлов (фортепиано)
  • Максим Токаев (аккордеон)
  • Алексей Балабанов (гитара)
  • Михаил Хохлов (бас)
  • Александр Чеботарев/Арсений Гурьянов (ударные)
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