Все любимые волшебные герои на одной сцене

Любимые герои сойдут со страниц и экранов и предстанут перед вами на сцене, чтобы рассказать знакомую всем с детства увлекательную и поучительную историю, а также исполнить свои новые и милые сердцу песни.

Дед Мороз и Снегурочка

А компанию им составят самые добродушные и желанные гости новогодних праздников — Дед Мороз и Снегурочка. Они еще до начала представления вовлекут маленьких зрителей в веселые игры, хоровод вокруг елки и множество других замечательных забав.

Новогодняя атмосфера для всех

Можете не сомневаться — без улыбки и прекрасного новогоднего настроения не останется никто: ваши дети будут в восторге, а сами вы непременно вспомните детство и ту радость, которую дарили вам в Новый год ваши собственные родители.

Сколько стоит чудо?

В стоимость билета входит анимационная программа в отдельном фойе с большой красивой новогодней ёлкой, с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой, которые споют самые любимые детские новогодние песни, хороводом вокруг ёлки, загадками и праздничным включением ёлки. Продолжительность программы — 30 минут, начинается за 40 минут до начала спектакля.

Аквагрим и другие развлечения

Аквагрим можно будет сделать в фойе на третьем этаже за 50 минут до начала спектакля.

Создатели и постановочная группа

Автор идеи — Евгения Шубарева.

Постановочная группа:

Музыка — Олег Михайлов

Либретто — Вадим Борисов, Вячеслав Зыков

Тексты песен — Вадим Борисов

Режиссер-постановщик — Вячеслав Зыков

Хореограф — Ольга Орлова

Художник — Ольга Кубышкина

Свет — Тимофей Ермолин

Видео — Илья Снегов

Звук — Александр Ткаченко, Андрей Костров

Инструментальная группа TENOR’S BAND