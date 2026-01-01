Любимые герои сойдут со страниц и экранов и предстанут перед вами на сцене, чтобы рассказать знакомую всем с детства увлекательную и поучительную историю, а также исполнить свои новые и милые сердцу песни.
Дед Мороз и Снегурочка
А компанию им составят самые добродушные и желанные гости новогодних праздников — Дед Мороз и Снегурочка. Они еще до начала представления вовлекут маленьких зрителей в веселые игры, хоровод вокруг елки и множество других замечательных забав.
Новогодняя атмосфера для всех
Можете не сомневаться — без улыбки и прекрасного новогоднего настроения не останется никто: ваши дети будут в восторге, а сами вы непременно вспомните детство и ту радость, которую дарили вам в Новый год ваши собственные родители.
Сколько стоит чудо?
В стоимость билета входит анимационная программа в отдельном фойе с большой красивой новогодней ёлкой, с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой, которые споют самые любимые детские новогодние песни, хороводом вокруг ёлки, загадками и праздничным включением ёлки. Продолжительность программы — 30 минут, начинается за 40 минут до начала спектакля.
Аквагрим и другие развлечения
Аквагрим можно будет сделать в фойе на третьем этаже за 50 минут до начала спектакля.
Создатели и постановочная группа
Автор идеи — Евгения Шубарева.
Постановочная группа:
Инструментальная группа TENOR’S BAND