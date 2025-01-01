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Бременские музыканты
Билеты от 700₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Детский мюзикл по мотивам известного мультфильма. 0+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Новое сценическое воплощение культового советского мультфильма

Продюсерский центр «Триумф» приглашает зрителей в сказочный мир с самодовольными королями, своенравными принцессами, коварными разбойниками и обаятельными музыкальными авантюристами. Мюзикл основан на знаменитой сказке братьев Гримм и представляет собой новое сценическое воплощение культового советского мультфильма.

Звезды советского экрана
Мультфильм, ставший основой для мюзикла, был создан при участии выдающихся личностей: композитора Геннадия Гладкова, поэта Юрия Энтина, актера и сценариста Василия Ливанова, а также талантливых артистов Олега Анофриева и Муслима Магомаева. В 21 веке сказка оживает на сцене, но неизменными остаются легендарные хиты, которые полюбились зрителям разных поколений.

Живое воплощение легенды
Мюзикл «Бременские музыканты» с каждым годом собирает аншлаги и срывает овации. Герои из сказочного Бремена, стильные и харизматичные, стали настоящими звездами. Их манера двигаться и одеваться до сих пор вдохновляет зрителей, а песни знают наизусть несколько поколений. Мюзикл не только погружает в мир чудес, но и дарит ощущение волшебства и приключений.

Волшебство, музыка и приключения
«Бременские музыканты» — это не только история о победе добра и таланта, но и возвращение в детство для взрослых, которые смогут насладиться сценами, напоминающими любимый мультфильм. Для детей же это шанс открыть волшебную страну, где балом правят музыка, чудеса и поиски счастья.

Особенности билетов
Дети до 3 лет проходят по одному билету с взрослым сопровождающим без предоставления отдельного места.

Режиссер
Борис Борейко
В ролях
Михаил Мелин
Олег Тарасов
Анастасия Захарова
Михаил Атаманович
Елена Резниченко

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽
16 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

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