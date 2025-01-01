Спектакль Бременские музыканты

Новое сценическое воплощение культового советского мультфильма

Продюсерский центр «Триумф» приглашает зрителей в сказочный мир с самодовольными королями, своенравными принцессами, коварными разбойниками и обаятельными музыкальными авантюристами. Мюзикл основан на знаменитой сказке братьев Гримм и представляет собой новое сценическое воплощение культового советского мультфильма.

Звезды советского экрана

Мультфильм, ставший основой для мюзикла, был создан при участии выдающихся личностей: композитора Геннадия Гладкова, поэта Юрия Энтина, актера и сценариста Василия Ливанова, а также талантливых артистов Олега Анофриева и Муслима Магомаева. В 21 веке сказка оживает на сцене, но неизменными остаются легендарные хиты, которые полюбились зрителям разных поколений.

Живое воплощение легенды

Мюзикл «Бременские музыканты» с каждым годом собирает аншлаги и срывает овации. Герои из сказочного Бремена, стильные и харизматичные, стали настоящими звездами. Их манера двигаться и одеваться до сих пор вдохновляет зрителей, а песни знают наизусть несколько поколений. Мюзикл не только погружает в мир чудес, но и дарит ощущение волшебства и приключений.

Волшебство, музыка и приключения

«Бременские музыканты» — это не только история о победе добра и таланта, но и возвращение в детство для взрослых, которые смогут насладиться сценами, напоминающими любимый мультфильм. Для детей же это шанс открыть волшебную страну, где балом правят музыка, чудеса и поиски счастья.

Особенности билетов

Дети до 3 лет проходят по одному билету с взрослым сопровождающим без предоставления отдельного места.