Спектакль Бременские музыканты

Театр «Миллениум» приглашает на легендарный семейный мюзикл

Более 50 лет назад любимый мультфильм вышел на экраны телевизоров. Теперь у вас есть возможность снова окунуться в детство и вспомнить, что «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». А маленьким зрителям предстоит важный урок: «Тем, кто дружен, не страшны тревоги».

Творческая команда

Мюзикл создавался специально к 80-летию «Золотой тройки создателей» — автора стихов Юрия Энтина, композитора Геннадия Гладкова и актёра, сценариста Василия Ливанова.

Яркие моменты шоу

Гостей ждут яркие актёрские работы, живой вокал от лучших артистов московских мюзиклов, опытных профессионалов жанра музыкального театра, красочные декорации, эпатажные костюмы и акробатические трюки. Знакомые с детства мелодии Геннадия Гладкова будут исполнены в ярких современных аранжировках!