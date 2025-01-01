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Бременские музыканты
Билеты от 600₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Постановка
ЦДКЖ 0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Театр «Миллениум» приглашает на легендарный семейный мюзикл

Более 50 лет назад любимый мультфильм вышел на экраны телевизоров. Теперь у вас есть возможность снова окунуться в детство и вспомнить, что «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». А маленьким зрителям предстоит важный урок: «Тем, кто дружен, не страшны тревоги».

Творческая команда

Мюзикл создавался специально к 80-летию «Золотой тройки создателей» — автора стихов Юрия Энтина, композитора Геннадия Гладкова и актёра, сценариста Василия Ливанова.

Яркие моменты шоу

Гостей ждут яркие актёрские работы, живой вокал от лучших артистов московских мюзиклов, опытных профессионалов жанра музыкального театра, красочные декорации, эпатажные костюмы и акробатические трюки. Знакомые с детства мелодии Геннадия Гладкова будут исполнены в ярких современных аранжировках!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 600 ₽
18 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 800 ₽
22 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 800 ₽
6 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 800 ₽

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