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Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Музыкальная фантазия для юных слушателей 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Театрализованный концерт «Бременские музыканты»

Свердловская детская филармония приглашает на новый театрализованный концерт «Бременские музыканты», который обещает стать ярким и незабываемым событием для юных зрителей. Сюжет любимой всеми сказки оживает под аккомпанемент прекрасных мелодий Геннадия Гладкова, создавая атмосферу волшебства и радости.

Волшебство музыки и театра

Музыкальную фантазию исполняет Ансамбль скрипачей под аккомпанемент фортепиано, а детская труппа Театра мюзикла перенесет зрителей в мир веселых приключений бродячих артистов — Петуха, Кота, Осла, Пса и, конечно, Трубадура. Яркие персонажи будут не только разыгрывать историю, но и активно вовлекать в действо своих зрителей, создавая неповторимую атмосферу живого театра.

Для всей семьи

Этот концерт станет отличным способом познакомить детей с классической музыкой в увлекательной и доступной форме, а также напомнит взрослым о вечных ценностях дружбы, поддержки и стремления к мечте.

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