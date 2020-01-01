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Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Спектакль, который актеры постепенно вынимают из пятнадцати сундуков 6+
Режиссер Геннадий Шугуров
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Веселое путешествие в поисках счастья

Музыкальный спектакль по пьесе Ю. Энтина и В. Ливанова, основанный на знаменитой сказке братьев Гримм.

Главные герои — веселый Трубадур и его верные друзья: Кот, Пес, Петух и Осел. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, в поисках счастья. На своем пути они дают представления в разных городах, радуя народ своими песнями и шутками.

Однако их путь — это не только солнечные просторы, но и темные мгновения, полные неожиданных испытаний. Герои всегда в движении, и впереди их ждут новые встречи и сюрпризы.

«Бременские музыканты» — спектакль, который наполнен лёгкостью и весельем, но в то же время пронизан лёгкой грустью и тенью неизбежных перемен. Это история о поиске счастья, дружбе и верности.

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