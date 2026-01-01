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Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

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Режиссер Вячеслав Зыков
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О спектакле

Новогодний спектакль «Бременские Музыканты» — праздник для всей семьи

В стоимость билета входит не только сам спектакль, но и веселая анимационная программа в отдельном фойе с большой красивой новогодней ёлкой. Дед Мороз и Снегурочка споют самые любимые детские новогодние песни, проведут хоровод вокруг ёлки, разгадают загадки и, конечно, включат ёлку в праздничной атмосфере. Продолжительность программы — 30 минут, и она начнётся за 40 минут до начала спектакля.

Аквагрим и веселые забавы
Для маленьких гостей будет доступен аквагрим в фойе на втором этаже за 50 минут до начала спектакля. Улыбки и радость обеспечены для каждого!

Лучший подарок для детей 
«Все лучшее — детям!» — именно под этим девизом живут заботливые родители, стремящиеся обеспечить своих детей только качественным и натуральным продуктом. И мы предлагаем вам именно это — самую качественную и натуральную премьеру новогоднего сезона — музыкальный спектакль «Бременские Музыканты».

Высокий уровень и живое музыкальное сопровождение
Только в зимние праздники — 22 и 28 декабря, а также 2 и 5 января, культурный центр Меридиан приглашает на невероятное представление, исполненное на самом высоком уровне. 

Любимые герои на сцене
Любимые персонажи сойдут со страниц и экранов, чтобы рассказать увлекательную и поучительную историю, а также исполнить свои знаменитые песни. Вас ждут незабываемые моменты с Бременскими музыкантами и добродушными гостями новогодних праздников — Дедом Морозом и Снегурочкой. Они вовлекут маленьких зрителей в весёлые игры и хоровод вокруг ёлки.

Автор и постановочная группа
Автор идеи спектакля — Евгения Шубарева. Продюсер — Дмитрий Сибирцев. Режиссёр-постановщик — Вячеслав Зыков, хореограф — Ольга Орлова, художник — Ольга Кубышкина. Музыкальное оформление — Олег Михайлов, либретто — Вадим Борисов и Вячеслав Зыков.

Действующие лица и исполнители

  • ТРУБАДУР: Григорий Горбоконь, Сергей Писарев, Борис Рябухин
  • ПРИНЦЕССА: Полина Севастьянова, Анна Синицына
  • КОРОЛЬ: Михаил Зыков, Георгий Фараджев
  • ПЕС: Семён Мусатов, Данила Чернецов
  • КОТ: Иван Горин, Дмитрий Орлов, Константин Тютиков
  • ОСЕЛ: Александр Дуболазов, Андрей Потрохов
  • ПЕТУХ: Антон Бочкарев, Станислав Мостовой
  • РАЗБОЙНИЦЫ и многие другие замечательные персонажи.

Инструментальная группа TENOR'S BAND

  • Олег Михайлов (фортепиано)
  • Максим Токаев (аккордеон)
  • Алексей Балабанов (гитара)
  • Михаил Хохлов (бас)
  • Александр Чеботарев/Арсений Гурьянов (ударные)

Не пропустите!
Зрителей ждёт по-настоящему волшебный спектакль, который подарит яркие эмоции и подарки на всю жизнь. Поддержите традицию и подарите своим детям лучшее новогоднее представление в культурном центре «Меридиан».

 

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