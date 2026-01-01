Новогодний спектакль «Бременские Музыканты» — праздник для всей семьи

В стоимость билета входит не только сам спектакль, но и веселая анимационная программа в отдельном фойе с большой красивой новогодней ёлкой. Дед Мороз и Снегурочка споют самые любимые детские новогодние песни, проведут хоровод вокруг ёлки, разгадают загадки и, конечно, включат ёлку в праздничной атмосфере. Продолжительность программы — 30 минут, и она начнётся за 40 минут до начала спектакля.

Аквагрим и веселые забавы

Для маленьких гостей будет доступен аквагрим в фойе на втором этаже за 50 минут до начала спектакля. Улыбки и радость обеспечены для каждого!

Лучший подарок для детей

«Все лучшее — детям!» — именно под этим девизом живут заботливые родители, стремящиеся обеспечить своих детей только качественным и натуральным продуктом. И мы предлагаем вам именно это — самую качественную и натуральную премьеру новогоднего сезона — музыкальный спектакль «Бременские Музыканты».

Высокий уровень и живое музыкальное сопровождение

Только в зимние праздники — 22 и 28 декабря, а также 2 и 5 января, культурный центр Меридиан приглашает на невероятное представление, исполненное на самом высоком уровне.

Любимые герои на сцене

Любимые персонажи сойдут со страниц и экранов, чтобы рассказать увлекательную и поучительную историю, а также исполнить свои знаменитые песни. Вас ждут незабываемые моменты с Бременскими музыкантами и добродушными гостями новогодних праздников — Дедом Морозом и Снегурочкой. Они вовлекут маленьких зрителей в весёлые игры и хоровод вокруг ёлки.

Автор и постановочная группа

Автор идеи спектакля — Евгения Шубарева. Продюсер — Дмитрий Сибирцев. Режиссёр-постановщик — Вячеслав Зыков, хореограф — Ольга Орлова, художник — Ольга Кубышкина. Музыкальное оформление — Олег Михайлов, либретто — Вадим Борисов и Вячеслав Зыков.

Действующие лица и исполнители

ТРУБАДУР: Григорий Горбоконь, Сергей Писарев, Борис Рябухин

ПРИНЦЕССА: Полина Севастьянова, Анна Синицына

КОРОЛЬ: Михаил Зыков, Георгий Фараджев

ПЕС: Семён Мусатов, Данила Чернецов

КОТ: Иван Горин, Дмитрий Орлов, Константин Тютиков

ОСЕЛ: Александр Дуболазов, Андрей Потрохов

ПЕТУХ: Антон Бочкарев, Станислав Мостовой

РАЗБОЙНИЦЫ и многие другие замечательные персонажи.

Инструментальная группа TENOR'S BAND

Олег Михайлов (фортепиано)

Максим Токаев (аккордеон)

Алексей Балабанов (гитара)

Михаил Хохлов (бас)

Александр Чеботарев/Арсений Гурьянов (ударные)

Не пропустите!

Зрителей ждёт по-настоящему волшебный спектакль, который подарит яркие эмоции и подарки на всю жизнь. Поддержите традицию и подарите своим детям лучшее новогоднее представление в культурном центре «Меридиан».