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Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Новая интерпретация классической сказки

Детей и их родителей ждет необычная трактовка знакомого сюжета о бременских музыкантах. Спектакль предлагает свежий взгляд на классическую историю, полную приключений и неожиданных поворотов.

Приключения с Трубадуром и его друзьями

Что станет с глупым королем? Найдет ли гениальный сыщик принцессу? Вместе с веселым Трубадуром и его верными друзьями мы отправимся бродить по белу свету. На нашем пути мы встретим ужасных разбойников, грозную атаманшу и прекрасную принцессу.

Сказка о дружбе и любви

Во время этого увлекательного путешествия зрители смогут напевать вместе с любимыми героями знакомые песни о дружбе и любви. Спектакль поможет вновь поверить в сказку, добро, дружбу и любовь, создавая незабываемую атмосферу для всей семьи.

Не упустите шанс стать частью этой яркой истории, которая подарит радость и вдохновение всем участникам!

Режиссер
Александр Невинский
В ролях
Сергей Шапошников
Александра Жарова
Екатерина Кулеш
Сергей Азеев
Игорь Ключников

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты
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