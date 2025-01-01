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Бременские музыканты
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Спектакль Бременские музыканты

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Озорной музыкальный спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на веселый и озорной спектакль «Бременские музыканты»! Этот яркий театр сочетает в себе живую музыку, танцы, шутки и захватывающие цирковые номера.

Что вас ждет?

На сцене развернется удивительная история, где в дворце происходит настоящая жизнь: принцесса сбегает с уроков, король не держит своего слова, а сыщики мыслят креативно. Королевский шут — мастер на все руки — всегда готов дать ответ на любой вопрос.

Музыка и стиль

В спектакле прозвучат знаменитые песни Гладкова на стихи Энтина, которые удивительно свежи и актуальны. Не обошлось и без рэпа, что добавляет современный штрих к классической истории.

Не пропустите этот незабываемый спектакль, полный радости и веселья!

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Артем Жданов
Евгения Глотова
Анастасия Квитко
Дмитрий Кирюшин
Анна Селиванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

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