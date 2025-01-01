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Бременские музыканты
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Спектакль Бременские музыканты

0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Семейный спектакль с танцами и музыкой

Зрителей ждёт детский музыкальный спектакль «Бременские музыканты»! Эта старинная сказка братьев Гримм обрела всенародную популярность благодаря пластинке с музыкой Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина и одноимённому мультфильму.

Режиссура и сюжет

Спектакль поставила лауреат Высшей премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», режиссёр Наталья Индейкина. В центре сюжета — романтическая история о любви, настоящей дружбе и жажде приключений. Юные зрители отправятся в захватывающее путешествие вместе с Трубадуром, Ослом, Котом, Псом и Петухом. На их пути встретятся разбойники, грозная Атаманша, и они спасут Короля, подружатся с прекрасной Принцессой и споют свои любимые песни.

Музыка и хореография

Музыка Геннадия Гладкова уже давно стала классикой. В этом спектакле знакомые мелодии про «дворцов заманчивые своды» и «луч солнца золотого» будут звучать в живом исполнении. Современные оркестровки придадут оригинальность легендарной музыке, сохранив её узнаваемость. Тексты песен стали настоящими афоризмами, а их пластичность и музыкальность позволяют детям запоминать их с лёгкостью.

Художественное оформление

В спектакле используются мягкие декорации с несколькими планами кулис и падуг. Известный видеорежиссёр Вадим Дуленко выступил не только как автор видеоинсталляций, но и как сценограф. Видеопроекции, сочетание видеоарта и живого действия, наполнят классический сюжет яркими красками.

Ассистент художника-постановщика Валерия Баллек создала выразительные сценические объекты, включая эффектные Королевские ворота и смешную «королевскую повозку», которая представляет собой «микс» трона и велосипеда. Особое внимание привлекает оригинальная хореография Сергея Нарышева.

Семейный спектакль

Костюмы, созданные художником Татьяной Кудрявцевой, акцентируют внимание на абсолютной узнаваемости образов. Спектакль «Бременские музыканты» — это музыкальная сказка для взрослых и детей, гимн юности с её смелостью, лёгкостью и открытостью миру.

Эта постановка будет интересна широкой аудитории, включая самых юных зрителей. Знаменитая история о «Бременских музыкантах» одинаково любима как детьми, так и взрослыми. Знакомые мелодии, яркие костюмы и заразительная игра актёров не оставят никого равнодушным!

Режиссер
Наталья Индейкина
В ролях
Александр Чернышев
Роман Дряблов
Ольга Красных
Юлия Коровко
Олег Куликович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
11:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
15:00 от 800 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

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