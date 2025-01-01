Семейный спектакль с танцами и музыкой

Зрителей ждёт детский музыкальный спектакль «Бременские музыканты»! Эта старинная сказка братьев Гримм обрела всенародную популярность благодаря пластинке с музыкой Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина и одноимённому мультфильму.

Режиссура и сюжет

Спектакль поставила лауреат Высшей премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», режиссёр Наталья Индейкина. В центре сюжета — романтическая история о любви, настоящей дружбе и жажде приключений. Юные зрители отправятся в захватывающее путешествие вместе с Трубадуром, Ослом, Котом, Псом и Петухом. На их пути встретятся разбойники, грозная Атаманша, и они спасут Короля, подружатся с прекрасной Принцессой и споют свои любимые песни.

Музыка и хореография

Музыка Геннадия Гладкова уже давно стала классикой. В этом спектакле знакомые мелодии про «дворцов заманчивые своды» и «луч солнца золотого» будут звучать в живом исполнении. Современные оркестровки придадут оригинальность легендарной музыке, сохранив её узнаваемость. Тексты песен стали настоящими афоризмами, а их пластичность и музыкальность позволяют детям запоминать их с лёгкостью.

Художественное оформление

В спектакле используются мягкие декорации с несколькими планами кулис и падуг. Известный видеорежиссёр Вадим Дуленко выступил не только как автор видеоинсталляций, но и как сценограф. Видеопроекции, сочетание видеоарта и живого действия, наполнят классический сюжет яркими красками.

Ассистент художника-постановщика Валерия Баллек создала выразительные сценические объекты, включая эффектные Королевские ворота и смешную «королевскую повозку», которая представляет собой «микс» трона и велосипеда. Особое внимание привлекает оригинальная хореография Сергея Нарышева.

Семейный спектакль

Костюмы, созданные художником Татьяной Кудрявцевой, акцентируют внимание на абсолютной узнаваемости образов. Спектакль «Бременские музыканты» — это музыкальная сказка для взрослых и детей, гимн юности с её смелостью, лёгкостью и открытостью миру.

Эта постановка будет интересна широкой аудитории, включая самых юных зрителей. Знаменитая история о «Бременских музыкантах» одинаково любима как детьми, так и взрослыми. Знакомые мелодии, яркие костюмы и заразительная игра актёров не оставят никого равнодушным!