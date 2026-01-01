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Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

6+
Режиссер Владимир Рубанов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Классический мюзикл для всей семьи в Екатеринбургском ТЮЗе

Классическая сказка братьев Гримм о бродячих музыкантах обрела новое звучание благодаря знаменитому тандему драматургов Василия Ливанова и Юрия Энтина, а также композитору Геннадию Гладкову. Музыкальная версия «Бременских музыкантов» давно стала легендой советского анимационного кино, а теперь оживает на сцене Екатеринбургского ТЮЗа в ярком театральном шоу.

Карнавальная атмосфера

Приключения Трубадура и его весёлой компании — Осла, Пса, Кота и Петуха — превращаются в настоящее карнавальное представление. На сцене царит атмосфера цирка: герои демонстрируют невероятные трюки, жонглируют, ходят на руках и делают головокружительные сальто. Это шоу для всей семьи, где яркие костюмы, музыка и юмор создают ощущение праздника.

Для зрителей всех возрастов

Эта постановка — отличная возможность погрузиться в сказку не только для детей, но и для взрослых, которые с удовольствием вспомнят знакомые мелодии и любимых героев. «Бременские музыканты» — это ода дружбе, верности и смелости, которые помогают героям преодолевать любые препятствия.

Спектакль наполнен жизнерадостностью, искромётным юмором и, конечно, знаменитой музыкой, которая давно стала частью культурного наследия.

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