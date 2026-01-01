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Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Всеми любимая музыкальная сказка с современными диалогами и аранжировками
Постановка
Мастерская 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Волшебная история любви и музыки

Спектакль «Бременские музыканты» — это не просто постановка, а настоящий праздник, где и дети, и взрослые смогут стать участниками яркого музыкального приключения. Зрители будут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и подпевать артистам, исполняющим любимые песни, и даже помогать героям найти своё счастье.

Сюжет
Бродячие музыканты, среди которых Трубадур, Петух, Осёл, Пёс и Кот, выступают с концертом в королевском дворце. Их весёлая музыка покоряет всех — от свиты до самого короля. Музыкантам предлагают остаться при дворе и стать придворными артистами. Казалось бы, конец бродячей жизни, полным лишений и странствий, уже близок. Но внезапная любовь между Принцессой и Трубадуром рушит эти планы.

Участие зрителей
Особенность спектакля — возможность для маленьких зрителей не просто быть зрителями, а активными участниками. Они смогут помочь Трубадуру и Принцессе преодолеть все преграды на пути к своему счастью, вовлечься в действие и стать частью сказки.

Для всей семьи
«Бременские музыканты» — это идеальный выбор для семейного отдыха. Спектакль дарит радость всем поколениям: от тех, кто вырос на этих знаменитых песнях, до новых маленьких зрителей, которые впервые погружаются в мир любимых героев.

Режиссер
Екатерина Гороховская
В ролях
Владимир Карпов
Михаил Касапов
Владимир Студеновский
Николай Куглянт
Владимир Кочуров

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
15:00
Театр «Визави» Санкт-Петербург, Типанова, 22
от 900 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

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