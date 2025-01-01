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Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Бременские музыканты» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет один из самых любимых зрителями спектаклей — «Бременские музыканты». Эта комедийная история о бродячих артистах, поставленная по пьесе Василия Ливанова и Юрия Энтина, знакома многим с детства и наполнена ритмами и песнями, которые трудно забыть. Музыка Геннадия Гладкова, сопровождающая спектакль, мгновенно погружает в волшебный мир сказок братьев Гримм.

Сюжет спектакля

Главные герои — Трубадур и его верные друзья: Кот, Собака, Петух и Осел — отправляются в захватывающее путешествие по средневековой Германии. Эти отважные музыканты выступают на ярмарках, завоёвывают сердца зрителей и... мечтают о большем. Трубадур, встретив прекрасную Принцессу, влюбляется и решает добиться её руки. На помощь ему приходят верные друзья, готовые на всё ради любви и дружбы.

В ходе невероятных приключений музыканты разрабатывают хитроумный план: переодевшись разбойниками, они устраивают засаду на королевский кортеж и даже берут в плен самого Короля! Но, как и в любой сказке, в этой истории всё заканчивается благополучно — благодаря находчивости, смекалке и, конечно, настоящей дружбе.

Атмосфера спектакля

Спектакль выполнен в жанре комедийного мюзикла, что придаёт ему особую лёгкость и яркость. Песни, ставшие настоящими хитами, и музыкальные номера, наполненные юмором и весельем, делают представление незабываемым. Художественное оформление спектакля передаёт колорит средневековой Германии, погружая зрителей в сказочную атмосферу, где возможны любые чудеса.

Для кого спектакль?

«Бременские музыканты» подойдут для всей семьи — дети будут восхищены приключениями героев и их музыкальными номерами, а взрослые смогут вновь погрузиться в любимую с детства историю, наполненную позитивом и добром.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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