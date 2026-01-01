Спектакль Бременские музыканты

Приглашаем вас насладиться светлым и поучительным спектаклем «Бременские музыканты», который обещает стать настоящим событием для всей семьи. Эта захватывающая история о дружбе и верности, наполненная красочными музыкальными номерами, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.
Вместе с Трубадуром и его верными друзьями — Ослом, Псом, Котом и Петухом — зрители отправятся на поиски пропавшей Принцессы. Они встретят коварных Разбойников и спасут Короля, исполняя при этом замечательные песни на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина.
На сцене развернется незабываемое представление, которое подарит вам и вашим детям радость и хорошее настроение!
Спектакль будет интересен любителям театра и музыки, а также всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 11 лет. Не упустите возможность провести время вместе с близкими в атмосфере волшебного театра!