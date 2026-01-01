Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бременские музыканты
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Гастроли в Сочи «Донского театра драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской» 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для всей семьи «Бременские музыканты» в Сочи

Приглашаем вас насладиться светлым и поучительным спектаклем «Бременские музыканты», который обещает стать настоящим событием для всей семьи. Эта захватывающая история о дружбе и верности, наполненная красочными музыкальными номерами, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

О чем спектакль?

Вместе с Трубадуром и его верными друзьями — Ослом, Псом, Котом и Петухом — зрители отправятся на поиски пропавшей Принцессы. Они встретят коварных Разбойников и спасут Короля, исполняя при этом замечательные песни на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина.

На сцене развернется незабываемое представление, которое подарит вам и вашим детям радость и хорошее настроение!

Кому стоит посетить?

Спектакль будет интересен любителям театра и музыки, а также всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 11 лет. Не упустите возможность провести время вместе с близкими в атмосфере волшебного театра!

Структура постановки

  • Режиссер-постановщик: Ольга Ситникова
  • Сценография: Геннадий Скоморохов
  • Художник по свету: Борис Казаков
  • Музыкальное оформление: Игорь Помазкин, Константин Денисов
  • Хормейстер: Елена Мещерякова
  • Балетмейстеры: Игорь Вакула, Екатерина Пуличева
  • Ассистент режиссера: Людмила Бухмиллер

Действующие лица

  • Король: Тукодов Артем
  • Принцесса: Смолянникова Ольга
  • Трубадур: Зайцев Владислав
  • Кошка: Круглова Екатерина
  • Пёс: Покотылюк Владислав
  • Петух: Чакуста Анна
  • Осёл: Лянге Никита
  • Атаманша: Ильина Людмила
  • Сыщик, он же Охранник: Ребров Валерий
  • Массовые сцены: учащиеся театральной студии
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше